Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Ordu ilinde ise okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Meteoroloji, birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Ülkemizin genelinde kar yağışlı hava hakim. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde etkili yağışlar var. Peki, Ordu okullar tatil mi SON DAKİKA? 24 Şubat Pazar Ordu okul yok mu (Ordu Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

Ordu OKULLAR TATİL Mİ?

Ordu Valiliği henüz 24 Şubat Pazar günü ile ilgili tatil duyurusu yaptı.

Ordu Valiliği uyarısı:



Ordu HAVA DURUMU

METEOROLOJİ UYARDI

İstanbul'da Beklenen Kuvvetli Kar Yağışlarına Dikkat!

Perşembe günü(20.02.2025) sabah saatlerinden itibaren il genelinde görülecek kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise Pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklindeki yağışlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz'de Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısından başlamak üzere Doğu Karadeniz'de görülecek kar sağanaklarının, Giresun'un doğusu ile Trabzon'un batısında kuvvetli (10-20 cm), Rize ile Artvin'in kuzeyinde yoğun (20-50 cm) olması bekleniyor. Yarın (Pazar) gece saatlerinde Giresun ve Trabzon'da etkisini kaybetmesi, doğusunda ise Salı (25.02.2025) gününe kadar etkili olacak olan kar yağışlarına bağlı buzlanma ve don olayı, tipi, çığ riski, yıldırım ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop, Samsun ve Ordu'da Kuvvetli Kar Yağışları Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop, Samsun ve Ordu'da halen devam etmekte olan kuvvetli kar sağanaklarının; Pazartesi akşam saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi , yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

24 ŞUBAT PAZAR HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

GİRESUN

24 Şubat Pazartesi günü Giresun'da eğitime 1 gün ara verildi.

ORDU

24 Şubat Pazartesi günü Ordu'da eğitime 1 gün ara verildi.