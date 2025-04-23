Operatörler çalışmıyor mu? Turkcell, Türk Telekom, Vodafone hatlarına ne oldu?

Operatörler çalışmıyor mu sorusu, özellikle yoğun şehirlerde mobil iletişimde yaşanan kesintiler nedeniyle kullanıcılar arasında endişeye yol açtı. Birçok kişi, "Turkcell neden çekmiyor?" ya da "Türk Telekom hattım neden çalışmıyor?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında birçok kişi yakınlarına ulaşmaya çalıştı. BGSM hatlarındaki bu beklenmedik sorunlar günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Peki, Operatörler çalışmıyor mu? Turkcell, Türk Telekom, Vodafone hatlarına ne oldu?

OPERATÖRLER ÇALIŞMIYOR MU?

23 Nisan Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok şehirde kullanıcılar, operatör bağlantılarında ciddi sorunlar yaşadıklarını bildirdi.

İSTANBUL'DA DEPREM

Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.13'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre depremin derinliği 6.99 kilometre olarak kaydedildi. Bu depremin ardından Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.59'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 6.92 kilometre olarak ölçüldü.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul Marmara Denizi Silivri'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.