Opera "Kedi Mahallesi" oluşturmak için HAÇİKO ile güçlerini birleştirdi

Opera 'Kedi Mahallesi' oluşturmak için HAÇİKO ile güçlerini birleştirdi
Opera, bu yıl 16 Ekim Dünya Kedi Günü'nü farkındalık ve şefkati bir araya getiren özel bir projeyle kutluyor. Opera farkındalık temalı yeni ürünü Opera Air'ın lansmanını, Türkiye'nin önde gelen hayvan hakları derneği HAÇİKO iş birliğiyle Sarıyer'de hayata geçirilecek Türkiye'nin en büyük Kedi Mahallesi projesiyle gerçekleştiriyor.

Kediler, her zaman İstanbul'un ruhunun bir parçası olmuştur. Kafelerde geçirilen tembel öğleden sonralarından mahalle köşelerindeki sessiz anlara kadar bize huzur, dinginlik ve neşe getirirler. Bilimsel olarak da kanıtlandığı üzere, bir kedinin mırlama sesi stresi azaltır ve insanların rahatlamasına yardımcı olur.

Dijital farkındalık için tasarlanan Opera Air, daha sakin bir gezinti deneyimi ve hafif odaklanma sunuyor. Aynı zamanda kedilerin huzur veren enerjisinden ilham alınarak tarayıcıya entegre edilen dahili kedi animasyonu ve rahatlatıcı mırlama sesleriyle küçük bir neşe de sağlıyor.

Opera Air'in son sürümüne güncelleme yapan kullanıcılar, ilk olarak tarayıcının sağ alt köşesinde beliren kediyi fark edecekler. Bu kediye tıklayarak onunla etkileşime girebilir ve çeşitli eğlenceli tepkiler alabilirler. Her zaman orada olsa da asla rahatsız edici olmayan kedi, kullanıcılar Opera Air'de gezinirken zaman zaman ortaya çıkıp kaybolacak. Mindfulness kedisi bazen uyurken, bazen oyun oynarken, yoga yaparken ya da başka keyifli aktivitelerle meşgulken kullanıcıların karşısına çıkacak.

Opera Air, daha dingin dijital deneyimler yaratmak üzerine kurulu

Hem teknolojiyi hem de şefkati bir arada sunduklarını belirten Opera Air Ürün Kıdemli Direktörü Muhammed Salah Mourad "Opera Air'in amacı, kullanıcılarımızın iyi oluş halini, her zaman yalnızca bir tık uzağında olan ücretsiz farkındalık araçlarıyla güçlendirmek. Aynı zamanda biraz eğlenmek de istiyoruz. Bu ikisini bir arada en iyi yansıtan varlık bir kedidir. Artık eskiden sokakta yaşayan bu kedi Opera Air'de kendine bir yuva buldu." dedi.

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte kedi sevgisiyle tanınan İstanbul'da bile onları sıcak ve güvende tutacak yeterli barınak yok. Her gün binlerce insan sokak kedilerini besliyor, ancak yemek tek başına yeterli değil. Kedilerin yağmurdan, rüzgârdan ve soğuktan korunmaya da ihtiyacı var. Bu yüzden Opera ve HAÇİKO harekete geçerek sokaklarda "Kedi Mahallesi" kuruyor. Proje kapsamında Opera, Opera Air'ı indiren her 10 kullanıcı için bir kedi evi daha bağışlayarak Kedi Mahallesi'ni büyütmeye ve onlara sıcak bir yuva olmaya devam edecek.

Ayrıca bu projeye destek olmak isteyen herkes, HAÇİKO'ya bağış yaparak Kedi Mahallesi'nin büyümesine katkıda bulunabilecek. Yapılan her destek, daha fazla kedinin sıcak ve güvenli bir yuvaya kavuşmasını sağlayacak.

Dijital dünyanın dönüştürücü gücünün altını çizen Haçiko Yönetim Kurulu Başkanı Ömür Gedik "Farkındalık sadece insanlar için değil, paylaştığımız dünya için de gerekli. Sokak kedileri İstanbul'un kimliğinin bir parçası ve onlara destek olmak, şehrin kolektif iyiliğini büyütmek demek. Her bir kedi evi, minik dostlarımız için bir barınaktan çok daha fazlası. Teknolojinin bir tıklamayla bile iyiliğe aracılık etmesi, dijital dünyanın dönüştürücü gücünü en güzel haliyle gösteriyor." dedi.

Opera Air'ı indirmek için: https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=opera+air&ie=UTF-8&oe=UTF-8

HAÇİKO'ya bağış yapmak için: https://fonzip.com/haciko/kampanya/haci-ko---opera-kedi-mahallesi

Opera Hakkında

Opera, tüm cihazlarda en iyi internet tarayıcı deneyimini sunmayı hedefleyen, kullanıcı odaklı ve yenilikçi bir yazılım şirketidir. Yüz milyonlarca kişi, mobil telefonlar ve masaüstü bilgisayarlarda sunduğu benzersiz ve güvenli özellikleri nedeniyle Opera web tarayıcılarını tercih etmektedir.1995 yılında kurulan ve merkezi Oslo, Norveç'te bulunan Opera, Nasdaq borsasında OPRA koduyla işlem gören halka açık bir şirkettir. Opera web tarayıcılarını ve diğer Opera ürünlerini opera.com adresinden indirebilir, şirket hakkında daha fazla bilgiye investor.opera.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

