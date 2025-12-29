Op. Dr. Ertan Sunay Göz Sağlığı İle İlgili Merak Edilenleri Açıklıyor.

Veni Vidi Göz Medikal Direktörü; Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ertan Sunay sizler için yazıyor.

Göz sağlığı teknolojileri öyle bir noktaya geldi ki artık "tek bir lazer yöntemi" diye bir kavramdan söz etmek mümkün değil. Günümüzde her bireyin göz yapısı farklı; kırma kusurları, yaşam tarzı, mesleki ihtiyaçları ve beklentileri de öyle. Bu nedenle modern göz cerrahisinin temel yaklaşımı artık çok net:

"Her hastaya aynı lazeri değil, en uygun lazeri seçmek."

Türkiye'de bu yaklaşımı bütüncül biçimde uygulayan sağlık gruplarının başında ise, tüm güncel lazer teknolojilerini aynı çatı altında buluşturan Veni Vidi Göz Sağlık Grubu geliyor. Kurumun Medikal Direktörü olarak yıllardır lazer cerrahisinin evrimini adım adım izliyor; bugün hastalarımıza sunduğumuz seçeneklerin gücünü ve önemini her gün yeniden görüyorum.

Göze Dokunmadan Tedavi: NO TOUCH Laser

Uzun yıllardır uyguladığımız NO TOUCH Laser, adından da anlaşılacağı gibi göze hiçbir mekanik temas olmadan gerçekleştirilen bir yöntem.

Özellikle temaslı spor yapan, kornea kalınlığı daha düşük olan veya gözüne dokunulmasından kaygı duyan hastalarda önemli bir avantaj sağlar.

Kesinin olmadığı, yüzeyden uygulanan bu yöntem hem psikolojik konfor sunar hem de uygun hastalarda günlük hayata hızlı dönüş imkânı verir.

Bugün birçok hastamın "Bu kadar kolay olacağını bilmiyordum" diyerek kliniğimizden ayrılması, teknolojinin geldiği noktayı en iyi özetleyen cümlelerden biridir.

Küçük Kesi ile Büyük Konfor: SMILE ve SILK Laser

Son yılların en çok konuşulan teknolojileri SMILE ve SILK Laser.

Bu yöntemlerde gözde yalnızca milimetrik bir tünel kesisi yapılır ve kırma kusuru son derece hassas bir şekilde düzeltilir.

Aktif iş hayatı olan, sosyal yaşamı yoğun, konfor beklentisi yüksek hastalar tarafından yoğun şekilde tercih ediliyor.

Daha az doku etkilenmesi, daha hızlı iyileşme ve kuru göz şikâyetlerinde azalma gibi önemli avantajlar sunuyor.

SMILE ve SILK, kornea dokusunda oldukça pürüzsüz ve kontrollü bir değişim oluşturur; miyopi ve astigmatı saniyeler içinde düzeltir.

Artık lazer cerrahisi, telefonlarımız ve bilgisayarlarımız kadar hayatın doğal bir parçası hâline gelmiş durumda.

Teknolojiden Daha Kritik Olan: Doğru Tanı ve Doğru Seçim

Lazer ameliyatının başarısı yalnızca kullanılan cihazla değil, ayrıntılı ön değerlendirme ile mümkündür.

Bu nedenle her hastada:

• Kornea haritası

• Göz içi basıncı

• Retina yapısı

• Kuru göz durumu

• Korneanın biyomekanik özellikleri

gibi çok sayıda detay titizlikle inceleniyor.

Bir hastaya NO TOUCH uygunken diğerine SMILE, bir başkasına ise SILK Laser önerilebilir.

İşte bu yüzden teknoloji çeşitliliği, bizim için bir "lüks" değil, bir gerekliliktir.

Sonuç: Lazer Cerrahisinde Kişiye Özel Dönem Başladı

NO TOUCH, SMILE ve SILK Laser gibi modern yöntemleri aynı çatı altında bulundurmak, hastalarımıza sunduğumuz en büyük avantajlardan biri. Çünkü her hastanın hikâyesi, göz yapısı ve yaşam beklentisi farklıdır.

Bizim temel yaklaşımımız yıllardır değişmedi:

Göz sağlığını bir bütün olarak görmek, uzun vadeli ihtiyaçları hesaba katmak ve her hastaya en güvenli, en doğru tedaviyi sunmak.

Görmenin geleceği artık kişiye özel.

Ve bu geleceği, doğru teknoloji ile doğru değerlendirmeyi bir araya getirdiğimizde hep birlikte çok daha net göreceğiz.