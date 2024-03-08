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Onursal Adıgüzel kimdir? CHP İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel kaç yaşında, nereli?

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CHP İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel kaç yaşında, nereli? CHP'nin İstanbul Ataşehir Belediye Başkan adayı Onursal Adıgüzel hakkında merak edilenler. Adıgüzel'in yaşının ve nereli olduğu gibi bilgiler halk tarafından merak ediliyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İstanbul Ataşehir Belediye Başkan adayı ise Onursal Adıgüzel oldu. Onursal Adıgüzel kimdir? Onursal Adıgüzel nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ONURSAL ADIGÜZEL KİMDİR?

Onursal Adıgüzel, 1985 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Çeşitli özel sektör firmalarında Endüstri Mühendisi ve yönetici olarak görev yaptı. Eylül 2010 ile Ocak 2011 tarihleri arasında Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları MYK üyesi olarak görev yapan Adıgüzel, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 34. Olağan Kurultay'da, 18. Olağanüstü Kurultay'da ve 36. Olağan Kurultay'da Parti Meclisi üyeliğine seçildi. 25, 26 ve 27. Dönemde İstanbul milletvekili seçilen Adıgüzel, Şubat 2018'den bu yana Cumhuriyet Halk Partisi Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. 26. yasama döneminde TBMM AB Uyum Komisyonu, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu, Çevre Komisyonu ve CHP Kadın Çocuk Hak ve İhlalleri İnceleme ve İzleme Komisyonu üyeliği yapan Adıgüzel, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.Adıgüzel, Sosyolog Elif Duygu Adıgüzel ile evli, bir çocuk babasıdır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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