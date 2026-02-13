Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
Müstehcen paylaşımlar yapan Onlyfans içerik üreticilerine müstehcenlik ve suç gelirlerinin aklanması nedniyle 8 ilde operasyon düzenlendi, 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 16 şüpheli gözaltına alınırken 5 şüphelinin yurt dışında, 3 şüphelinin ise başka bir soruşturmadan tutuklu bulunduğu belirlendi. 300 milyon liralık operasyonda adı geçen tüm şüphelilerin isimleri belli oldu. İşte o isimler...
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü, OnlyFans platformunda IP adresi değişikliğiyle erişim sağlayarak cinsel içerikli paylaşımlar yapan ve bu içerikleri ücret karşılığında paylaşan 25 şüpheli hakkında operasyon düzenledi.
- Şüphelilerin toplam mal varlığı 257 milyon 234 bin 570 TL değerinde taşınır ve taşınmaz varlıklardan oluşuyor ve şirketlerinin sermaye piyasa değeri yaklaşık 500 milyon TL olarak belirlendi.
- Operasyon kapsamında 8 ilde 16 şüpheli gözaltına alındı ve şüphelilerin listesi Azranur Ay Vandan'dan Serpil Cansız'a kadar 25 ismi içeriyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suç Gelirlerini Aklama' 'Müstehcenlik' suçları kapsamında çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans isimli platformuna, IP adresi değişikliği yapılarak erişim sağlandığı ve cinsel içerikli paylaşımlar yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin paylaşılan resim ve video içerikleri ile ilgili olarak daha çok paylaşıma ulaşılmasını sağlayarak özel içerikli paylaşımları belli bir ücret karşılığı yaptıkları belirlendi.
MAL VARLIKLARI
Şüphelilerin herkese açık olan platformlar üzerinden müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı ve buradan kazandıkları gelirle taşınır/taşınmaz araç, bitcoin, altın ya da banka üzerinden vadeli hesap açarak yatırım yaptıkları ortaya çıktı.
Şüphelilerin kendilerine ve şirketlere ait tespit edilen iki şirket, 10 taşınmaz, 14 araç olmak üzere taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin yaklaşık 257 milyon 234 bin 570 TL olduğu, şirketlerin sermaye piyasa değerlerinin yaklaşık 500 milyon lira olduğu, toplamda şirketlerin sermaye piyasa ve taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin ise 300 milyon TL olduğu değerlendirildi.
8 İLDE BÜYÜK OPERASYON: 16 GÖZALTI
Şüphelilere İstanbul merkezli Adana, Ankara, Antalya, Edremit, Gölcük ve Samsun olmak üzere 8 ayrı il ve ilçede operasyon düzenlendi. Toplamda 25 şüpheli ve iki şirketin mal varlıklarına el konulurken 16 şüpheli gözaltına alındı.
İŞTE OPERASYONDA GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER
İşte operasyonda gözaltı kararı verilen isimlerin tamamı:
- AZRANUR AY VANDAN
- EBRU ARMAN (Başka bir soruşturmadan tutuklu)
- MELTEM BAKIR
- GİZEM AVCI
- YAĞMUR ŞİMŞEK
- ÖZNUR GÜVEN
- CANSU BADE TAŞ
- KÜBRA YURDAKUL
- ARZU YILMAZ
- CEYDA ERSOY (Başka bir soruşturmadan tutuklu)
- DERİN GÜR
- DİLBER DOĞAN
- EDA ALBOYA (Başka bir soruşturmadan tutuklu)
- EME NUR SÜDER
- KADRİYE DEĞİRMENCİ
- LİNA SU ÖZGEN
- YAPRAK MERİÇ YÜCEL
- NİSANUR KAVAK
- TUĞÇE CANSU PARLAK
- TÜLİN ARIKOĞLU
- ZEYNEP ALKAN (Yurt dışı)
- GİZEM BAĞDAÇİÇEK (Yurt dışı)
- MERVE TAŞKIN (Yurt dışı)
- BURÇİN EROL (Yurt dışı)
- SERPİL CANSIZ (Yurt dışı)