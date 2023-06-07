OnlyFans nedir? Kapatılan OnlyFans sitesi nedir, nasıl bir site?

OnlyFans'ın Türkiye'de erişime kapatılmasının ardından OnlyFans nedir? sorusu gündeme taşındı. CİMER'e kapatılması yönünde birçok şikayette bulunulmuştu. Peki Onlyfans nedir? OnlyFans sitesi nedir, nasıl kullanılır? İşte Onlyfans kapatıldı mı, neden kapatıldı? Detaylar...

OnlyFans nedir? OnlyFans'ın Türkiye'de erişime kapatılmasının ardından OnlyFans nedir? sorusu gündeme taşındı. CİMER'e kapatılması yönünde birçok şikayette bulunulmuştu. Peki Onlyfans nedir? OnlyFans sitesi nedir, nasıl kullanılır? İşte Onlyfans kapatıldı mı, neden kapatıldı? Detaylar haberimizde...

ONLYFANS NEDİR?

OnlyFans, merkezi Londra'da bulunan bir içerik abonelik iş modeli hizmetidir. İçerik üreticileri, kendilerine üye olan kullanıcılardan (hayranlar) para kazanabilir. Hizmet, seks işçileri arasında popülerdir ve genellikle seks işçileri ile ilişkilendirilir. Aynı zamanda fiziksel spor uzmanları ve müzisyenleri gibi diğer türlerden içerik yaratıcıları barındırıyor.

Ekim 2018'de, MyFreeCams'in sahibi Leonid Radvinsky, ana şirket Fenix ??International Limited'in %75'inden fazlasına sahip olarak önemli bir kontrol sahibi oldu.

19 Ağustos 2021 itibarıyla OnlyFans ekibi finansal anlaşma sağladıkları şirketlerin politikalarından ötürü 1 Ekim 2021'den itibaren artık OnlyFans'ta pornografik içeriğin paylaşılamayacağını duyurdular. Daha sonra bu karardan vazgeçtiklerini açıkladılar.