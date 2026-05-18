Onikişubat Belediyesi ve İHH’dan anlamlı dayanışma: 250 yetim çocuğa bayramlık desteği

Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı öncesi düzenlenen anlamlı sosyal sorumluluk etkinliği, yetim çocukların yüzünü güldürmek için hayırseverleri bir araya getirdi. Onikişubat Belediyesi’nin destekleriyle Kahramanmaraş İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından Expo Alanı’ndaki Arasta Çarşı’da gerçekleştirilen “İyilik Kahvaltısı” programında, 250 yetim çocuğa bayramlık hediye ulaştırılması hedeflendi. Programa çok sayıda bağışçı, gönüllü, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve protokol üyesi katıldı.

YETİM ÇOCUKLAR İÇİN DAYANIŞMA ÖRNEĞİ SERGİLENDİ

Kurban Bayramı öncesinde düzenlenen organizasyonda, yardımlaşma ve paylaşmanın önemine dikkat çekildi. Etkinlik boyunca yapılan bağışlarla hem Kahramanmaraş’taki hem de farklı ülkelerdeki ihtiyaç sahibi yetim çocuklara destek olunması amaçlandı. Katılımcılar, düzenlenen programın yalnızca maddi destek değil aynı zamanda toplumsal dayanışmanın güçlenmesi açısından da önemli olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş İHH Şube Başkanı Av. Yusuf Bülbül, İHH’nın uzun yıllardır yetim çocuklara yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirterek, “Bugün burada yetim çocuklarımıza bayramlık hediye edebilmek amacıyla bir araya geldik. Kurban Bayramı dolayısıyla hem şehrimizdeki hem de savaş ve kriz bölgelerindeki yetim çocuklarımız yararına projeler gerçekleştiriyoruz” dedi.

Bülbül, dünyanın farklı coğrafyalarında zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren çocuklara destek olmanın insani bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, bağışçılara gösterdikleri duyarlılık nedeniyle teşekkür etti.

KAHRAMANMARAŞ’TA 800 YETİM ÇOCUĞA DÜZENLİ DESTEK SAĞLANIYOR

İHH’nın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Yusuf Bülbül, Kahramanmaraş’ta 800 yetim çocuğa düzenli destek sağlandığını söyledi. Çocukların eğitim, sağlık, barınma ve okul giderlerinin karşılanması için sürekli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Bülbül, üniversite eğitimleri tamamlanana kadar çocukların yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Bülbül ayrıca, düzenli destek verilen çocukların dışında dönemsel olarak yardım ulaştırılan 1000’den fazla çocuk ve aile bulunduğunu kaydetti. İHH’nın dünya genelinde ise 150 binden fazla yetim çocuğa destek sunduğunu belirten Bülbül, Ramazan Bayramı’nda 1000 çocuğa bayramlık ulaştırıldığını, Kurban Bayramı’nda da benzer yardımların süreceğini ifade etti.

Programın gerçekleşmesinde önemli katkı sağlayan Onikişubat Belediyesi’ne teşekkür eden Bülbül, özellikle Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın desteklerinin organizasyonda büyük rol oynadığını dile getirdi.

“GÖNÜLLERE DOKUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Kibar da programda yaptığı konuşmada, belediye olarak sosyal dayanışmayı artıran her projenin yanında olduklarını söyledi. Yetim çocuklara yönelik çalışmaların büyük anlam taşıdığını ifade eden Kibar, “Başkanımız Hanifi Toptaş’ın destekleriyle gönüllere dokunmaya devam edeceğiz. Böyle anlamlı bir organizasyonda paydaş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Kurban Bayramı’nın birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmesi temennisinde bulunan Kibar, yapılan yardımların çocukların bayram sevincine katkı sunacağını belirtti. Program sonunda katılımcılar da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, benzer sosyal sorumluluk projelerinin artarak devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Haber: Mehmet Güngördü