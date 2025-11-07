Önce pompalı tüfekle vurdu, sonra dipçikle dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada

Adana'da 41 yaşındaki Şevki Ş., akrabası olan 48 yaşındaki Ahmet K.'yı para meselesi yüzünden çıkan tartışmada pompalı tüfekle bacağından vurdu. Yaralı Ahmet K. hastaneye kaldırılırken, 11 suç kaydı bulunan saldırgan kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Olay, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, kardeşinin kaynı olan Ahmet K. ile aralarında para anlaşmazlığı bulunan Şevki Ş., çıkan tartışmanın büyümesi üzerine iş yerinde bulunan pompalı tüfeği alarak ateş etti.

DİPÇİKLE VE YUMRUKLA DARP ETTİ

Ekol TV'nin haberine göre, Ahmet K. yere düştükten sonra Şevki Ş., yaklaşık beş dakika boyunca tüfeğin dipçiğiyle ve yumrukla akrabasına saldırmaya devam etti. Yaralı Ahmet K.'nın kan kaybını durdurmak için bacağına tampon yaptığı, saldırganın ise parmak izi bırakmamak amacıyla tüfeği Ahmet K.'nın eline tutuşturmak istediği öne sürüldü.

OLAY YERİNDE POMPALI TÜFEK BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ dizinden yaralanan Ahmet K., yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, olay yerinde Gold X A ibareli pompalı tüfeği muhafaza altına aldı.

HER İKİSİNİN DE SUÇ KAYDI KABARIK

Polis kayıtlarına göre, yaralı Ahmet K.'nın "kasten yaralama, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, yağma, tehdit, taksirle yaralama" gibi 12 farklı suç kaydının, şüpheli Şevki Ş.'nin ise "tehdit, uyuşturucu ticareti, cinsel taciz, taksirle öldürme" gibi 11 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

"SÜREKLİ PARA İSTİYORDU, BUGÜN DE SALDIRDI"

Polis merkezine götürülen Şevki Ş., ifadesinde şunları söyledi: "Ahmet K., kardeşimin kaynıdır. Sürekli benden 'harçlık' adı altında para istiyordu. Geçen hafta 5 bin lira verdim. Bugün sarhoş halde gelip yine para istedi. Vermeyeceğimi söyledim, bana saldırdı. Dinlenme odasındaki tüfeği alıp ateş ettim."

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şevki Ş., kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı Ahmet K.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.