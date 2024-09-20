Ön lisans mezunlarının KPSS ile hangi pozisyonlara başvurabileceği ve düz memurluk için hangi KPSS puan türünün gerektiği, birçok kişi tarafından merak ediliyor. KPSS, kamu sektöründe çalışmak isteyen bireyler için önemli bir adım olup, adayların kariyer hedeflerine ulaşmalarında kritik bir rol oynuyor. Ön lisans mezunları, çeşitli kamu kurumlarında birçok farklı pozisyonda görev alabilirler. Peki, Ön lisans KPSS ile nerelere girilir? Düz memurluk için hangi KPSS puan türü gerekir?

DÜZ MEMURLUK İÇİN HANGİ PUAN TÜRÜ GEREKİR?

düz memurluk, kurum avukatlığı, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar KPSS-B kadrolardır.

KPSS ÖN LİSANS MEZUNLARI PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS sınavında, ön lisans mezunları için genellikle KPSS P93 puan türü kullanılmaktadır. Bu puan türü, ön lisans programlarından mezun olan adayların kamu kurumlarındaki memuriyet pozisyonları için değerlendirilmesinde önemlidir. Adayların, bu puanı alabilmek için KPSS ön lisans sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans sonuçları açıklandı. KPSS Ön lisans sınav sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde ÖSYM sonuç görüntüleme sistemi üzerinden erişime açıldı.

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