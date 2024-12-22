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Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Şef Ömür Akkor'un hayatı ve kariyeri!

Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Şef Ömür Akkor'un hayatı ve kariyeri!
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Ünlü şef Ömür Akkor'un hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu sıkça sorulan Akkor, Türkiye'deki en tanınmış şeflerden biri olarak biliniyor. Kendine has tarzı ve lezzetli yemekleri ile tanınan Akkor'un hayat hikayesi ve başarıları, herkes tarafından merak ediliyor.

Ünlü şef Ömür Akkor'un hayatı ve kariyeri, yemek tutkunları arasında büyük ilgi uyandırıyor. "Ömür Akkor kaç yaşında?" ve "Ömür Akkor nereli?" gibi sorular sıkça gündeme geliyor. Türkiye'nin en tanınmış şeflerinden biri olan Akkor, kendine has tarzıyla dikkat çekiyor. Özellikle geleneksel Türk mutfağını modern dokunuşlarla yeniden yorumlayan Ömür Akkor, yemek kültürüne olan katkılarıyla adından söz ettiriyor. Peki, Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Şef Ömür Akkor'un hayatı ve kariyeri!

ÖMÜR AKKOR KİMDİR?

Ömür Akkor, 1975 yılında Kilis'te doğdu. Uludağ Üniversitesi'nde Ekonomi okudu. Akkor, 5 yıl boyunca Bursa'nın ilçe ve köylerindeki yemekleri kayıt altına aldı ve 'Bursa Mutfağı' kitabını hazırladı. 'Bursa Mutfağı' kitabı, Bursa'nın 500 yıllık yemek kültürünü masaya yatıran ilk yemek kitabı olma özelliğini taşıyor. Mart 2009'da yayımlanan kitapta, ilk kez yayımlanan ve dünya mutfak literatürüne giren 140 tarif yer alıyor.

Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Şef Ömür Akkor'un hayatı ve kariyeri!

Türkiye'nin en eski arkeolojik kazısı olan ve 105 yıldır devam eden Alaca Höyük kazı atölyesi ekibinde şef olarak görev alan Ömür Akkor, 4000 yıllık yemekleri yeniden canlandırıyor. Ömür Akkor, yöresel mutfak ve unutulan yemekler üzerine araştırmalar yapıyor.

Ömür Akkor'un 'Selçuklu Mutfağı' adlı kitabı, dünyaca ünlü yemek kitabı yarışması Gourmand Cookbook Awards tarafından 'Dünyanın En İyi Mutfak Tarihi Kitabı' ödülüne layık görüldü. Ömür Akkor ayrıca son 25 yıldır Türk mutfağı üzerine çalışmak için 81 il gezdi ve "Türk mutfağı için 250.000 km" projesini tamamladı. Anadolu ve Türk mutfağı üzerine 26 kitabı ve 200'den fazla makalesi var. Yemek araştırmacısı ve gezgin Ömür Akkor aynı zamanda Zennup 1884 restoranının kurucu şefidir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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