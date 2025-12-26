Ömer Sarıgül'den karşı hamle: Revna Sarıgül'e 10 milyon TL'lik dava

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül ile eşi Revna Sarıgül arasındaki boşanma süreci karşılıklı davalarla yeni bir boyut kazandı. Revna Sarıgül'ün "ihanet" iddiasıyla açtığı ve talep ettiği 1,5 milyar TL tazminat ile 3,3 milyon TL nafaka kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, bu kez Ömer Sarıgül'den dikkat çeken bir karşı hamle geldi.

ÖMER SARIGÜL EŞİNE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Ömer Sarıgül, eşi Revna Sarıgül'e 10 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı. Sarıgül'ün avukatı Gözde Egemen tarafından hazırlanan dava dilekçesinde, evlilik birliğine ilişkin çarpıcı iddialara yer verildi.

"SADAKATSİZ VE ŞÜPHELİ DAVRANIŞLAR" İDDİASI

Dava dilekçesinde, Revna Sarıgül'ün evlilik sürecinde sadakatsiz ve şüpheli davranışlar sergilediği öne sürüldü. Bu durumun evlilik birliğini temelden sarstığı ve müvekkilin kişilik haklarını zedelediği savunuldu.

DİYET TAKINTISI VE YEMEK BOZUKLUĞU

Dilekçede yer alan bir diğer iddia ise Revna Sarıgül'ün diyet takıntısı ve yeme bozukluğu olduğu yönünde. Bu durumun yalnızca kendisini değil, çocuklarını da etkilediği, çocukların da aynı şekilde beslenmeye zorlandığı ileri sürüldü.

AŞIRI HARCAMA VE LÜKS TÜKETİM BAĞIMLILIĞI VURGUSU

Ömer Sarıgül'ün dava dilekçesinde, Revna Sarıgül'ün aşırı harcama alışkanlığı ve lüks tüketim bağımlılığı bulunduğu da iddialar arasında yer aldı. Bu durumun aile ekonomisini olumsuz etkilediği ve evlilik birliği içinde ciddi sorunlara yol açtığı savunuldu.