Ömer Günel kimdir? CHP Aydın Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Aydın Kuşadası Belediye Başkan adayı ise Ömer Günel. Ömer Günel kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ÖMER GÜNEL KİMDİR?

Ömer Günel, 1971 yılında Almanya'nın Berlin kentinde doğmuş olup, Antalya'nın Elmalı ilçesi nüfusuna kayıtlıdır. İlk ve orta öğrenimini Antalya'da tamamlamıştır. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, Ekonomi Hukuku alanında ise İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Ayrıca, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Avrupa Birliği Uzmanlığı eğitimi almıştır. 1997 yılında Kuşadası'nda kurduğu Günel Avukatlık Ortaklığı'nda halen avukatlık mesleğini sürdürmektedir. Siyasi kariyerine 2004 yerel seçimlerinde Belediye Meclis Üyesi aday adayı olarak başlamıştır. 2008-2009 yılları arasında CHP Kuşadası İlçe Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 2009 yerel seçimlerinde CHP Kuşadası Belediye Meclisi üyeliği listesinden 1. sıra kontenjan adayı olarak seçilmiştir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.