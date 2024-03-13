Üye Girişi
Haberler

Ömer Günel kimdir? CHP Aydın Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

Ömer Günel kimdir? CHP Aydın Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel kaç yaşında, nereli? CHP'nin Aydın Kuşadası Belediye Başkan adayı olan Ömer Günel büyük bir kesim tarafından araştırılıyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Aydın Kuşadası Belediye Başkan adayı ise Ömer Günel. Ömer Günel kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ÖMER GÜNEL KİMDİR?

Ömer Günel, 1971 yılında Almanya'nın Berlin kentinde doğmuş olup, Antalya'nın Elmalı ilçesi nüfusuna kayıtlıdır. İlk ve orta öğrenimini Antalya'da tamamlamıştır. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, Ekonomi Hukuku alanında ise İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Ayrıca, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Avrupa Birliği Uzmanlığı eğitimi almıştır. 1997 yılında Kuşadası'nda kurduğu Günel Avukatlık Ortaklığı'nda halen avukatlık mesleğini sürdürmektedir. Siyasi kariyerine 2004 yerel seçimlerinde Belediye Meclis Üyesi aday adayı olarak başlamıştır. 2008-2009 yılları arasında CHP Kuşadası İlçe Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 2009 yerel seçimlerinde CHP Kuşadası Belediye Meclisi üyeliği listesinden 1. sıra kontenjan adayı olarak seçilmiştir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi Ömer Günel Kuşadası Aydın Gündem Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Şanlıurfa Suruç Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Suruç adayı Ayten Kaya kimdir? Mehmet Özdemir kimdir? Gelecek Partisi Konya Hadim Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir kaç yaşında, nereli? İbrahim Koman kimdir? AK Parti Balıkesir- Manyas Belediye Başkan adayı İbrahim Koman kaç yaşında, nereli? Emine Güven kimdir? Zafer Partisi Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Emine Güven kaç yaşında, nereli? DEM Parti Şanlıurfa Siverek Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Siverek adayı Ali Dusak kimdir? Serdar Selçuk kimdir? Gelecek Partisi Konya Doğanhisar Belediye Başkan Adayı Serdar Selçuk kaç yaşında, nereli? DEM Parti Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Karaköprü adayı Rıdvan Yavuz kimdir? İrfan Noras kimdir? Gelecek Partisi Konya Altınekin Belediye Başkan Adayı İrfan Noras kaç yaşında, nereli? Malik Ercan kimdir? CHP Aydın Yenipazar Belediye Başkan Adayı Malik Ercan kaç yaşında, nereli? DEM Parti Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Hilvan adayı Serhan Paydaş kimdir? Süleyman Aksoy kimdir? AK Parti Balıkesir- Marmara Belediye Başkan adayı Süleyman Aksoy kaç yaşında, nereli? Fatih Köle kimdir? Gelecek Partisi Konya Akşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Köle kaç yaşında, nereli? DEM Parti Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Haliliye adayı Suphi Yilancı kimdir? Osman Yıldırımkaya kimdir? CHP Aydın Sultanhisar Belediye Başkan Adayı Osman Yıldırımkaya kaç yaşında, nereli? Mehmet Levent Sevik kimdir? Zafer Partisi Bursa Mudanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Levent Sevik kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title