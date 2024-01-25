Ölüm sözleri: Ölümle ilgili sözler, ölüm ile ilgili sözler! Kısa, resimli, dini ölüm sözleri nelerdir?

Ölümle ilgili sözler, ölüm ile ilgili sözler nelerdir vatandaşlar tarafından merak edildi. Sizler için en iyi sözleri, hiçbir yerde bulunmayan sözleri paylaşmaya devam ediyoruz. Ölüm ile ilgili sözler de bunlardan birisi. Yazımızdan ölüm ile alakalı sözlere, mesajlara ulaşabilirsiniz. Ölümle ilgili hadisi şerifler nelerdir yazımızdan bakabilirsiniz.

ÖLÜM SÖZLERİ

- Korkaklar sık sık ölür, cesurun ölümü bir defadır.

- Ölüm son uyku değil, son uyanıştır...

- Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "Kişinin yaşarken bir para sadaka vermesi ölürken yüz para sadaka vermesinden daha hayırlıdır." (Ebû Saîd radıyallahu anh. Ebû Dâvud.)

- Yeryüzünde hüküm süren kuvvet; hayat kuvveti değil ölüm kuvvetidir.

- Centilmen olarak doğmak bir tesadüftür; fakat bir centilmen olarak ölmek büyük bir başarıdır.

- Ölüm, bazen bir ceza bazen bir armağan, ç ğu zaman da bir lütuftur.

- Bu hayat burada biter sonrası ölüme gider.

- Ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın.

- Bir gün sevmek istedim sevgi nedir bilmek istedim sevdim sonunda bir zalimi o anda ölmek istedim.

- Dünyada ölümden başkası yalan.

- Doğduğumuz zaman dünyaya hiçbir şey getiremediğimiz gibi, ölürken de hiçbir şey götüremeyiz. (Victor Hugo)

- Hayattan önce, ölüme hazırlanmalıyız.

- Sensizliği düşünmek bile acı veriyorken kalbime, sensiz kalmayı ölüm sayarım yüreğime.

- Her gününü güzel yaşa çünkü yakında sela verilecek.

- Kimi ölüler bize ne kadar yakın . Yaşayanların birçoğu ne kadar da ölü.

- Allah ile olduktan sonra ölüm de, ömür de hoştur.

- Arkada bıraktıklarımızın yüreklerinde yaşamak, ölmemektir.

- Ölümden kaçmak için attığımız her adım, bizi meğer ölüme götürülmüş anladım.

- Ölüm iyidir, bizi ölüm düşüncesinden kurtarır.

- Ölüm bir köprüdür, dostu dosta kavuşturur.

- Ölenler ölümü bilmez, ölüm kalanlar içindir.

ÖLÜM İLE İLGİLİ SÖZLER

- Ölüm de rüzgar gibi, hep yanı başımda. (Yasuo - League of Legends)

- Hayatı çok ciddiye alıyoruz, ölüm yokmuş gibi dert ediyoruz her şeyi.

- Ölüm, her şeyi eşit yapar.

- Ölüm ile korku bir gün karşılaşmışlar. Birbirlerine bakarken ikisi de aynı olduğunu fark etmiş.

- Hayat var ama peki ya sonra? Ölüm de var ve bazen hayattan daha acı olur bazı ölümler.

- Ölüm ölümden korkanlar için zordur, korkmayanlar bunun bir başlangıç olduğunu bilir.

- Ölümden kaçmak için attığımız her adım, bizi meğer ölüme götürülmüş anladım.

- Veda edilmeden gidilmezdi, veda etmeye geldim sana. Seni ne kadar sevdiğimi son bir kez duymanı istedim.

- Ölüm, akıllı bir adamı hiçbir zaman ansızın almaz çünkü o her zaman gitmeye hazırdır.

- Ölüm bir köprüdür, dostu dosta kavuşturur.

- Düşünsene sabah bir kalkıyorsun sela okunuyor ardından da benim adım.

- Ölümü asla unutma, çünkü sen onun hep aklındasın…

- Ölmemek insanlar için felakettir, başak için sararıp olgunlaşmamak ne ise insanoğlu için de ölmemek odur.

- Ölüm daima gözünün önünde olsun, o zaman asla adi endişelere düşmezsin ve hiçbir şeyi fazla hırsla arzu etmezsin.

- Sen her zaman olmak istediğim gibi biriydin. Arkanda seni seven onlarca insan bırakarak, iyi bir yere gittiğinden eminim.

- Neden ölüm her zaman sevdiklerimize uğrar?

- Acı olan yaşarken ölmektir. Nefes alırsın ama hayat bundan ibarettir.

- Ölüm insanın olduğu her yerde vardır ama insanlar bunu bir türlü kabullenmek istemezler.

- Gittiğin yerde iyi olacaksın, arkana baktığında her zaman bizi göreceksin.

ÖLÜMLE İLGİLİ SÖZLER

- Allah Resûlü Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu: "Vasiyet edecek bir malı bulunan müslümanın vasiyeti yanında olmaksızın üst üste iki gece geçirmeye hakkı yoktur." (İbn Ömer radıyallahu anh. Buhârî.)

- Ölüm, akıllı bir adamı hiçbir zaman apansızın almaz, her zaman gitmeye hazırdır.

- Hayat fani, ölüm ani… Gün gelir alır seni ve beni.

- Doğduğumuz zaman dünyaya hiçbir şey getiremediğimiz gibi, ölürken de hiçbir şey götüremeyiz.

- İnsanların bazısı yaşayıp bazısı ölseydi, ölüm dayanılmaz bir acı olurdu.

- İyi geçen bir gün nasıl mutlu bir uyku getirirse, iyi geçen bir yaşam da mutlu bir ölüm getirir.

- Biz mesafe koymayı bilmediğimiz için onlar da hadlerini bilemedi.

- Dünyanın gerçek öncülerinin evi, mezarlardır.

- Öldükten sonra yaşamak isterseniz, ölmez bir eser bırakınız.

- Ölüm korkusu, ölümden daha korkunçtur.

- Korkaklar ecelleri gelmeden birkaç kere ölürler, cesurlar ölümü bir kere tadarlar.

- Hiç kimse, kendi ölümüne ağıt yakamaz. (Wody Allen)

- Ölümün son iyiliği, bir daha ölümün olmamasıdır.

- En son ölüm gelir, yine de erken deriz.

- Ölmemek insanlar için felakettir, başak için sararıp olgunlaşmamak ne ise insan oğlu için de ölmemek dur.

- Ölüm daima gözünün önünde olsun, zaman asla adi endişelere düşmezsin ve hiçbir şeyi fazla hırsla arzu etmezsin.

- Hiç mi korkmuyorsunuz ya biri bana kırgın ölürse diye?

- Herkes kimsenin sağ kalmadığını bilir de, kendisinin öleceğine inanmak istemez.

- Centilmen olarak doğmak bir tesadüftür; fakat bir centilmen olarak ölmek büyük bir başarıdır.

- Bir isteğin olduğu sürece, yaşamak için bir nedenin vardır, kesin tatmin ölümdür.

- Ne olmuş be gülüm hayat bu öleceksek bugün ölelim.