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Okulların kapanmasına kaç gün var SAYAÇ (8 Aralık) Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

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Yeni eğitim dönemi 2023-2024 yılında 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak. Ara tatillerin kaldırılması konusunda ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, böyle bir durumun gündemde olmadığını belirtti. Peki, Okulların kapanmasına kaç gün var? (29 Kasım) 2023 Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Sayaç ve kalan süre ne kadar?

Okulların kapanmasına kaç gün var? Sorusu, okulların açılması ile birlikte birçok kez gündeme gelen sorular arasında bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, okulların kapanma tarihi belirlenmiş olsa da, öğrenciler hala Okulların kapanmasına kaç gün var? sorusunu sıkça sorguluyorlar. Peki, Okulların kapanmasına kaç gün var? (29 Kasım) 2023 Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Sayaç ve kalan süre ne kadar?

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN VAR?

Okulların kapanmasına bugün itibariyle 8 Aralık 2023 tarihinde olduğumuza göre, tam olarak 190 gün kalmış durumda. Ancak, bu tarih özel faktörlere veya değişikliklere bağlı olarak değişebilir. Yeni eğitim dönemi 2023-2024 yılında 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. Pandemi gibi önceki yıllarda yaşanan olaylar nedeniyle bu tür değişiklikler gördük. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimi doğrultusunda, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak.

2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılında iki ara tatil ve öğrencilerin deyimiyle Sömestr tatili olan yarıyıl tatili yapacaklar. Eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024'te kapanacak. Öte yandan MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
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