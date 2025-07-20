Yeni eğitim dönemine hazırlıklar sürerken, özellikle veliler okul alışverişi, kayıt işlemleri ve tatil planlamaları için net tarihleri araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak 2025, ve şu an itibarıyla okulların açılmasına kaç gün kaldı 2025? İşte detaylar...

OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. 1. sınıf ve okul öncesi uyum haftası 1–5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tüm sınıflar için okulların açılma tarihi ise 8 Eylül 2025 Pazartesi olarak belirlendi.

ÖĞRETMENLER 1 EYLÜL'DE GÖREVE BAŞLAYACAK

Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 1 Eylül Pazartesi başlayacak. Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İLK ARA TATİL 10 KASIM'DA BAŞLIYOR

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.