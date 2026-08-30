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İŞKUR TYP ile Okullara 30 Bin Personel İstihdamı

İŞKUR TYP ile Okullara 30 Bin Personel İstihdamı
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İŞKUR, 81 ilde okullara yönelik Toplum Yararına Program kapsamında 2026-2027 dönemi için 30 bin kişilik personel istihdamı planlıyor. Başvurular, e-Devlet ve e-Şube üzerinden yapılıyor; ilanlar illere göre kademeli duyuruluyor. Adaylarda TC vatandaşı, 18 yaşını doldurmuş, emekli veya sigortalı olmama gibi şartlar aranıyor. Özel şartlar her ilan için ayrıca incelenmelidir, resmi kanallar dışında başvuru yapılmamalıdır.

81 ilde uygulanması planlanan İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, okullarda güvenlik, çevre düzenlemesi ve bakım gibi alanlarda personel görevlendirilmesi bekleniyor. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde devlet okullarındaki personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 30 bin kişilik istihdam planı gündeme geldi.

İlanlar illere göre kademeli yüklendiği için başvuru tarihleri ve kontenjanlar bölgelere göre farklılık gösteriyor. Başvurular, İŞKUR e-Şube ve e-Devlet üzerinden yapılıyor. Adaylar, kendi illerindeki programları inceleyerek başlama ve bitiş tarihlerini, kontenjan sayısını, görev tanımını ve özel şartları görebiliyor. İŞKUR TYP başvuruları için adayların yalnızca resmi İŞKUR kanallarını kullanması önem taşıyor.

TYP'de aranan genel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, İŞKUR'a kayıtlı olmak, emekli veya malullük aylığı almıyor olmak ve sigortalı çalışmıyor olmak yer alıyor. Öğrencilerin katılımıyla ilgili sınırlamalar bulunurken, açık öğretim öğrencileri bu kapsamın dışında değerlendirilebiliyor. Başvurulacak her programın kendi ilanındaki özel şartların ayrıca incelenmesi gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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