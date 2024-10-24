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Okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okul var mı?

Okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okul var mı?
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Okullar tatil mi ve okullar ne zaman tatil olacağı merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okul var mı, ders işlenecek mi ve 28 Ekim Pazartesi günü okullar açık mı sorularına yanıt aranıyor. 29 Ekim resmi tatil mi? 28-29 Ekim tarihlerinde okul açık mı ve 28 Ekim'de okullar yarım gün mü soruları gündemde. Peki, Okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okul var mı?

Okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okul var mı? 29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun kutlandığı Cumhuriyet Bayramı'dır. 1923 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ilan edilen Cumhuriyet, Türkiye'nin yönetim biçimini değiştiren tarihi bir dönüm noktasıdır. 29 Ekim'de okullar açık mı? 29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim Pazartesi okullar yarım gün mü? Detaylar haberimizdedir…

OKULLAR TATİL Mİ?

28 Ekim Pazartesi günü okullar yarım gündür.

Okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okul var mı?

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA OKUL VAR MI?

29 Ekim Salı günü Cumhuriyet Bayramı olması dolayısıyla resmi tatildir. 29 Ekim'de okullar ve resmi kurumlar tatildir.

Okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okul var mı?

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL?

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatili, 28 Ekim öğleden sonra başlıyor. Bayram tatili, 28 Ekim günü saat 13.00'te başlayarak 29 Ekim'de de sürecek. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okullar da bu tarihlerde tatil olacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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