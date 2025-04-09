Okullar ne zaman kapanıyor 2025? Kurban Bayramı tatili eğitim sürecini etkileyecek mi?

2025 yılına girilmesiyle birlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenler "okullar ne zaman kapanıyor 2025?" sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre okulların kapanış tarihi belli oldu. Yaz tatiline sayılı haftalar kala, "2025 okullar ne zaman tatil olacak?" sorusu gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor 2025?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak ve öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başlayacaklar.

2025'TE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Öğrenciler, 20 Haziran'da başlayacak yaklaşık üç aylık yaz tatilinin ardından, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü yeni eğitim öğretim yılına başlayacaklar.