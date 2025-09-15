Okullar ne zaman kapanıyor? 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi!

Okullar ne zaman kapanacak sorusu, öğrenciler ve veliler tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi mercek altına alınırken sıkça gündeme geliyor. Yeni dönem başladığında akademik takvimin nasıl ilerleyeceği, ara tatiller ve final sınavlarının tarihleri kadar okul kapanış tarihleri de büyük önem taşıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek. Öğrenciler yaklaşık 9 ay sürecek yoğun bir eğitim dönemini geride bırakacak. Karnelerin verilmesiyle birlikte öğrenciler yaz tatiline başlayacak, öğretmenler ise yeni döneme hazırlanmak üzere dinlenme fırsatı bulacak. Bu tarihe kadar yapılacak sınavlar, projeler ve diğer akademik faaliyetler tamamlanarak yıl sonu değerlendirmeleri yapılacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler ve öğretmenler, yaklaşık bir hafta sürecek bu ara tatil sayesinde eğitim-öğretim döneminin yoğun temposundan bir süreliğine uzaklaşma fırsatı bulacak. Ara tatil, hem dinlenmek hem de eksik kalan konuları tekrar etmek için önemli bir zaman dilimi olacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ve öğretmenler için önemli bir dinlenme dönemi olan bu tatil, yaklaşık iki haftalık bir süreyi kapsayacak. Yarıyıl tatili, birinci dönemin tamamlanmasının ardından hem öğrencilere hem de eğitimcilerine dinlenme, yenilenme ve enerji toplama fırsatı sunuyor.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili, 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Bu bir haftalık ara, ikinci dönemin ortasında öğrencilere ve öğretmenlere kısa bir nefes alma fırsatı sunacak. Özellikle yoğun geçen ders programlarının ardından gelen bu tatil, öğrencilerin zihinsel ve fiziksel olarak dinlenmesine olanak tanıyacak.