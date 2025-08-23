Yaz tatilinin sona ermesine az bir süre kala, öğrenciler ve veliler, okulların ne zaman açılacağını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Yeni eğitim yılının başlangıcı, tüm eğitim camiası için büyük bir merak konusu oldu. Konu ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Okullar ne zaman açılıyor? 2025 okulların açılmasına kaç gün kaldı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Yaz tatilinin sonlarına yaklaşırken, Türkiye genelindeki milyonlarca öğrenci ve veli, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimiyle ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni yılın başlangıç tarihini resmi olarak açıkladı. "Okullar ne zaman açılacak?", "Ara tatiller hangi tarihlerde olacak?", "Sömestr tatili ne kadar sürecek?" gibi sorular, ailelerin gündeminde. Resmi takvime göre, yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili 8 Eylül 2025 Pazartesi günü çalacak.

ARA TATİLLER VE SÖMESTR NE ZAMAN?

Yeni eğitim-öğretim yılında, geçtiğimiz yıllarda uygulanan ara tatil sistemi devam edecek. İlk ara tatil, 10-14 Kasım 2025 tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler, yarıyıl tatilini 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında geçirecek. İkinci ara tatil ise 16-20 Mart 2026 tarihlerine denk gelecek. 2025-2026 eğitim yılı, 26 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. İşte, detaylı takvim:

Birinci ara tatil: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili (sömestr): 19-30 Ocak 2026

İkinci ara tatil: 16-20 Mart 2026

Okulların kapanış tarihi: 26 Haziran 2026

ÖĞRETMENLER MESLEKİ ÇALIŞMAYA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklar hızla devam ederken, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Öğretmenler, yeni döneme yönelik hazırlıklarını yapacak, ders içerikleri ve öğrencilerin gelişimi için çeşitli eğitimler alacak. Bu süreç, öğretmenlerin öğrencilerine en iyi şekilde rehberlik edebilmesi için kritik bir öneme sahip.

1. SINIF ÖĞRENCİLERİ OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılında, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek. Bu eğitimler, miniklerin okula uyum sağlamalarını kolaylaştıracak, hem çocuklar hem de veliler için önemli bir rehber niteliği taşıyacak. Özellikle okula ilk adımını atacak olan öğrenciler, bu süreçte öğretmenleriyle tanışacak ve okul ortamına alışma fırsatı bulacaklar.