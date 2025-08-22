Okullar ne zaman açılıyor? 2025 MEB takvimi, tatil günleri!

2025-2026 eğitim öğretim yılı yaklaşırken, okulların ne zaman açılacağı öğrenciler ve velilerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni döneme ilişkin takvimi yayımlayarak hem okulların açılış tarihini hem de ara ve yarıyıl tatili zamanlarını duyurdu. Eğitim yılı eylül ayında başlayacak ve belirlenen takvime göre planlı şekilde devam edecek. 2025 MEB takvimi ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte okulların açılış tarihi ve dönem içindeki tatil zamanları da netleşti. Öğrenciler, veliler ve eğitim camiası için yol gösterici olan bu takvime göre, birinci dönem 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Yeni dönemde, eğitim sürecine kısa molalar verecek olan ara tatillerin ve sömestir tatilinin tarihleri de belirlendi. Birinci dönem ara tatili Kasım ayında, yarıyıl tatili ise Ocak ayı sonunda yapılacak. İkinci dönemin başlamasıyla birlikte Nisan ayında ikinci ara tatil uygulanacak ve ardından eğitim öğretim yılı Haziran ayında sona erecek.

1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, bu öğrenciler 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum eğitimine katılacak. Bu süreçte öğrencilerin, okula daha kolay alışmaları, öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla tanışmaları hedefleniyor. Uyum haftası kapsamında çeşitli rehberlik çalışmaları ve tanıtım etkinlikleriyle minik öğrencilerin eğitim hayatına daha güvenli ve rahat bir başlangıç yapmaları amaçlanıyor.

2025 – 2026 MEB TATİL TAKVİMİ!

2025-2026 eğitim öğretim yılına yönelik takvim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Yeni dönemde, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek. Bu süreçte öğrencilerin okul ortamına alışmaları ve sosyal uyum sağlamaları amaçlanıyor. Eğitim yılının birinci dönemi ise 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ilk ara tatillerini 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapacak. Yarıyıl tatili, 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Ardından, ikinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem içinde yer alan ara tatil ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Açıklanan bu takvim doğrultusunda öğrenciler, veliler ve öğretmenler yeni eğitim yılına hazırlıklarını sürdürüyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan akademik takvime göre 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Yaklaşık dokuz aylık bir eğitim maratonunun ardından öğrenciler, karne heyecanı yaşayacak ve yaz tatiline adım atacak. Bu tarihle birlikte hem ilkokul, ortaokul hem de lise düzeyindeki milyonlarca öğrenci için ders zili son kez çalmış olacak. Eğitim sürecinde geride bırakılan dönemler, yapılan sınavlar, etkinlikler ve kazanılan akademik beceriler öğrencilerin gelişiminde önemli bir yer tutacak.