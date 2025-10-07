Okullar ara tatile ne zaman giriyor? (2025-2026) Eğitim Öğretim yılı takvimi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini kamuoyuyla paylaştı. Takvimin açıklanmasıyla birlikte, öğrenciler ve velilerin gündeminde ilk sıraya yerleşen konulardan biri de ara tatil tarihleri oldu. Yoğun geçen ders temposuna kısa bir ara vermek isteyen milyonlarca öğrenci, ilk ara tatilin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yaklaşık bir hafta sürecek olan bu tatil, öğrenciler ve öğretmenler için hem dinlenme hem de eksikleri tamamlama açısından önemli bir fırsat sunacak.

15 TATİL NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İki hafta sürecek bu tatil, yoğun geçen ilk dönemin ardından öğrenciler için dinlenme ve yeni döneme hazırlanma süreci olacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili, 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Öğrencilerin ders temposundan kısa bir süreliğine uzaklaşıp enerji toplamalarına olanak tanıyacak bu bir haftalık mola, eğitim sürecinin daha sağlıklı ilerlemesine katkı sağlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihle birlikte okullarda ders zili son kez çalacak ve yaz tatili başlayacak. Uzun yaz tatili boyunca öğrenciler hem dinlenme hem de kişisel gelişimlerine zaman ayırma şansı bulacak. Yeni eğitim öğretim yılı ise her yıl olduğu gibi Eylül ayında başlayacak.