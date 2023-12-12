Okuldan kovulan öğretmen uslanmıyor! Şimdide soyunma kabininden üstsüz poz paylaştı

ABD'de öğrencilerine müstehcen notlar bıraktığı için görev yaptığı okuldan kovulan öğretmenler, tüm eleştirilere rağmen sosyal medya hesabından müstehcen içerikli paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

ABD'nin Missouri eyaletinde öğretmenlik yapan Megan Gaither isimli öğretmen, öğrencilerinden birinin dolabının kapağına "Senin sırrını biliyorum" yazılı not bırakmasının tespit edilmesi üzerine görevden uzaklaştırılmıştı. Görevinden uzaklaştırılmasından sonra durumu lehine çevirmek isteyen öğretmen, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanarak yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye çalışıyor.

KABİNDEN ÜSTSÜZ POZ PAYLAŞTI

Son olarak bir alışveriş merkezine giden ve soyunma kabininde çektiği üstsüz pozunu takipçileriyle paylaşan kadın öğretmen, kendisine yöneltilen eleştirileri ise dikkate almadığını ifade etti.

Eski öğretmen yeni fenomen Gaither, yaptığı açıklamada "Çok çabuk karar verdim. Hakkımda yanlış hikaye yayınlamalarına izin mi vereceğim, yoksa hikayemi mi anlatacağım? Seçenekleri tarttım ve hikayemi anlatmanın daha iyi bir seçenek olduğunu düşündüm" ifadelerine yer verdi.