Okan Öztürk kimdir? CHP Gaziantep İslahiye Belediye Başkan Adayı Okan Öztürk kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Gaziantep İslahiye Belediye Başkan adayı ise Okan Öztürk. Okan Öztürk nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

OKAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Okan Öztürk, 01.05.1974 tarihinde dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini İslahiye'de tamamladıktan sonra Eskişehir İşletme ön lisans programını bitirip Polis Teşkilatına katılmıştır. 1994 yılında İzmir Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olmuştur. Kariyeri boyunca ülkemizin çeşitli bölgelerinde devlet büyüklerinin korunmasında önemli görevler üstlenmiştir. Son olarak Kilis Koruma Amirliği görevini yapmıştır. Ancak, 6 Şubat deprem felaketinin ardından görevinden istifa etmiş ve belediye başkan adayı olmuştur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.