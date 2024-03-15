Üye Girişi
Haberler

Okan Öztürk kimdir? CHP Gaziantep İslahiye Belediye Başkan Adayı Okan Öztürk kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

Okan Öztürk kimdir? CHP Gaziantep İslahiye Belediye Başkan Adayı Okan Öztürk kaç yaşında, nereli? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gaziantep İslahiye Belediye Başkan Adayı Okan Öztürk'ün kim olduğu merak konusu oldu. Okan Öztürk'ün kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler kamuoyu tarafından sorgulanıyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Gaziantep İslahiye Belediye Başkan adayı ise Okan Öztürk. Okan Öztürk nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

OKAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Okan Öztürk, 01.05.1974 tarihinde dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini İslahiye'de tamamladıktan sonra Eskişehir İşletme ön lisans programını bitirip Polis Teşkilatına katılmıştır. 1994 yılında İzmir Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olmuştur. Kariyeri boyunca ülkemizin çeşitli bölgelerinde devlet büyüklerinin korunmasında önemli görevler üstlenmiştir. Son olarak Kilis Koruma Amirliği görevini yapmıştır. Ancak, 6 Şubat deprem felaketinin ardından görevinden istifa etmiş ve belediye başkan adayı olmuştur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi Okan Öztürk Gaziantep İslahiye 3.Sayfa Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Yasin Kazankaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Çifteler Belediye Başkan adayı Yasin Kazankaya kaç yaşında, nereli? Cemal Ceylan kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan adayı Cemal Ceylan kimdir? Cafer Akmeşe kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Beylikova Belediye Başkan adayı Cafer Akmeşe kaç yaşında, nereli? DEVA Partisi Yavuzeli adayı Hüseyin Dal kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Yavuzeli belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Şehitkamil adayı Okan Kısacık kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Şehitkamil belediye başkan adayı kim oldu? Hikmet Özkan kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Alpu Belediye Başkan adayı Hikmet Özkan kaç yaşında, nereli? Yusuf Kocaman kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Yakutiye Belediye Başkan adayı Yusuf Kocaman kaç yaşında, nereli? DEVA Partisi Şahinbey adayı Bekir Saltan kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Şahinbey belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Oğuzeli adayı Mehmet Bozkurt kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Oğuzeli belediye başkan adayı kim oldu? Aytekin Er kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Uzundere Belediye Başkan adayı Aytekin Er kaç yaşında, nereli? DEVA Partisi Nurdağı adayı Rukiye Kılıçkıran kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Nurdağı belediye başkan adayı kim oldu? Ahmet Hancı kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Tortum Belediye Başkan adayı Ahmet Hancı kaç yaşında, nereli? DEVA Partisi Nizip adayı Erol Ongur kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Nizip belediye başkan adayı kim oldu? Ali Sait kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Tekman Belediye Başkan adayı Ali Sait kaç yaşında, nereli? DEVA Partisi Karkamış adayı Oruç Fatih Erbilici kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Karkamış belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title