Oğuz İçecek, WorldFood İstanbul'da Yerli ve Lezzetli Ürünleriyle Büyük İlgi Gördü

Türkiye'de içecek tercihleri giderek çeşitleniyor. Tüketiciler, yalnızca sağlıklı değil aynı zamanda keyifli, kaliteli ve güven veren ürünlere yöneliyor. Bu eğilimin en canlı göstergelerinden biri de WorldFood İstanbul oldu.

Fuarda Sarıyer İçecek'in yerli hikâyeleriyle öne çıkan gazoz ve kola çeşitleri, Black Bruin enerji içeceğinin gençlere hitap eden dinamik enerjisi, Juss'un doğal meyve sularının ferahlatıcı lezzeti ve Koffo Soğuk Kahve'nin modern ve yenilikçi çizgisi ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Şirketin CEO'su Enes Örer, "Gördüğümüz yoğun ilgi, tüketicilerin hem yerli ve milli markalara hem de farklı zevklere hitap eden kaliteli içeceklere verdiği önemi ortaya koyuyor. Bizim farkımız, her yaştan ve her hedef kitleye hitap eden zengin ürün yelpazemiz ve markalarımızın özgün hikâyeleridir" dedi.

Sektör uzmanları da tüketicilerin son yıllarda yerli markalara duyduğu güvenin arttığını belirtirken, Oğuz İçecek'in fuardaki başarısı bu eğilimin güçlü bir yansıması oldu. WorldFood İstanbul'da sergilenen ürünler yalnızca ziyaretçilerin değil, fuarı takip eden basının da ilgisini çekerek yerli içeceklerin yükselişinin simgesi haline geldi.