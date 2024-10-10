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Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak? 2024 Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri!

Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak? 2024 Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri!
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Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2024 Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri neler? Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda devam ediyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri 2024 kamuoyu tarafından gündemde araştırılıyor. Peki 2024 Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman yürürlüğe girecek?

Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne işe yarar? 2024 Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri neler? Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman yürürlüğe girecek? Öğretmenlerin mali ve sosyal haklarında ne gibi değişikliklerin olacağını merak edenler, Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriğini araştırıyor. Tüm öğretmenleri yakından ilgilendiren bu kanunun neleri içerdiği ve taslağı merak ediliyor. İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili merak edilenler haberimizde…

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NE ZAMAN ÇIKACAK?

TBMM Genel Kurulunda, geçen hafta görüşmelerine başlanan ve 42 maddeden oluşan Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin 25 maddesi kabul edilmiş durumda. Teklifin bu hafta Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaşması bekleniyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak? 2024 Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri!

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ

Bu düzenlemeye göre öğretmenlik, genel kültür, özel alan eğitimi ve meslek bilgisi gerektiren bir ihtisas mesleği olarak tanımlanıyor. Öğretmen adayları, en az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarından mezun olanlar arasından seçilecek. Adaylar, Milli Eğitim Akademisi tarafından verilen ve 3-4 dönem süren bir hazırlık eğitimine tabi tutulacak. Başarı puanı, teorik ve uygulamalı derslerden oluşan bir değerlendirme ile belirlenecek.

Hazırlık eğitiminde başarılı olanlar, Devlet Memurları Kanunu kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanacak. Öğretmenler 3 yıl boyunca başka bir yere atanamayacak. Sözleşmeli öğretmenler, 3 yıl çalıştıktan sonra kadrolu öğretmen olabilecek.

Öğretmenlikte kariyer basamakları öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olarak tanımlanmış. Bu basamaklarda ilerleme, belirli hizmet süresi ve sınavlar sonucunda gerçekleşecek. Ayrıca öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimi için sürekli eğitim programları düzenlenecek.

Disiplin cezaları da düzenlenmiş olup, kınama, ücret kesintisi ve Akademiden çıkarılma gibi yaptırımlar öngörülüyor. Uyuşturucu madde kullanımı ve cinsel suçlar gibi ağır suçlardan mahkum olanların öğretmenliği sona erecek.

Bu hükümler, 1 Eylül 2025'te yürürlüğe girecek.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak? 2024 Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri!

Betül Cirit
Betül Cirit
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