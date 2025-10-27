Haberler

Öğretmenler Günü ne zaman? 2025 Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor?

Öğretmenler Günü ne zaman? 2025 Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor?
Güncelleme:
Her yıl büyük bir anlam taşıyan Öğretmenler Günü, eğitim camiasının en özel günlerinden biri olarak kutlanıyor. Bu özel tarih yaklaşırken, birçok kişi "Öğretmenler Günü ne zaman kutlanıyor?" ve "2025 Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor?" sorularını araştırmaya başladı. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman? 2025 Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor?

Eğitim dünyasının en anlamlı günlerinden biri olan Öğretmenler Günü, her yıl hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu özel gün yaklaştıkça, "Öğretmenler Günü ne zaman kutlanıyor?" ve "2025'te Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor?" soruları gündeme geliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye'de Öğretmenler Günü, her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanır. Bu özel gün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928'de "Millet Mektepleri Başöğretmeni" unvanını almasının yıldönümünde ilan edilmiştir. 1981 yılında, Atatürk'ün doğumunun 100. yılına ithafen 24 Kasım tarihi resmî olarak "Öğretmenler Günü" kabul edilmiştir.

Bu anlamlı gün, öğretmenliğin toplumsal değerini vurgulamak, eğitime gönül veren öğretmenlerin emeklerini onurlandırmak için ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlanır.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2025 yılında 24 Kasım Öğretmenler Günü Pazartesi gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi bu tarihte okullarda, belediyelerde ve çeşitli kurumlarda öğretmenlere yönelik etkinlikler düzenlenir. Öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler, şiir ve müzik dinletileri, resim ve kompozisyon yarışmaları gibi etkinliklerle öğretmenlerin özverili çalışmaları kutlanır. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde sempozyumlar, paneller ve anma törenleri organize edilir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜNDE ALINABİLECEK HEDİYELER

Öğretmenler Günü'nde alınacak hediyelerde önemli olan, hediyenin maddi değerinden çok anlamlı ve düşünülmüş olmasıdır. Öğrenciler ve veliler, öğretmenlerine minnettarlıklarını göstermek için kişisel ve duygusal anlam taşıyan armağanlar tercih edebilir.

  • Öğrencinin kendi el yazısıyla yazdığı bir teşekkür mektubu veya kart
  • Üzerinde öğretmenin isminin yazılı olduğu kalem, defter veya masa ismi gibi kişisel eşyalar
  • Sınıfça hazırlanan ortak bir çiçek ya da anı albümü
  • Öğretmenin ilgi alanına uygun kitap veya ajanda
  • Küçük ama anlamlı bir bitki veya çiçek de tercih edilebilir.

Kısacası, 24 Kasım Öğretmenler Günü, yalnızca bir kutlama değil; topluma ışık tutan öğretmenlere duyulan saygı ve sevginin bir göstergesidir.

