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Öğretmen mülakat sonuçları neden açıklanmıyor? Öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Ağustos bugün açıklanır mı?

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Öğretmen mülakat sonuçları neden açıklanmıyor? Öğretmen adaylarının merakla beklediği mülakat sonuçları hala açıklanmadı. Adaylar, sürecin neden bu kadar uzadığını ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bu durum, öğretmen adaylarında büyük bir belirsizlik ve endişe yaratıyor.

20 bin sözleşmeli öğretmen için gerçekleştirilen sözlü mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı büyük bir merakla bekleniyor. Adaylar, sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor ve sonuçların neden hala açıklanmadığına dair sorular da sıkça gündeme geliyor. Peki, Öğretmen mülakat sonuçları neden açıklanmıyor? Öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Ağustos bugün açıklanır mı?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB'den henüz 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarıyla ilgili bir açıklama gelmedi. Tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlamaları ile tarihin netleşeceği belirtildi.

Öğretmen mülakat sonuçları neden açıklanmıyor? Öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Ağustos bugün açıklanır mı?

SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kendi kişisel E-Devlet şifreniz ile sisteminize giriş yaparak sonuçlarınızı görebilirsiniz.

Öğretmen mülakat sonuçları neden açıklanmıyor? Öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Ağustos bugün açıklanır mı?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mülakata karşı açılan davalar nedeniyle sonuçları hala açıklayamadıklarını söyledi. "Eğer davalar olmasaydı sonuçları geçen hafta açıklayıp, takvimi ilan etmiş olacaktık." açıklamasında bulunan Tekin, 1 Eylül sonrasını işaret etti. Telin, 1 Eylül'de yeniden mesaiye başlayacak Danıştay'dan gelecek kararı beklediklerini aktardı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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