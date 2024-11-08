ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULA: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonucu sorgulama ekranı!

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları, sınava giren adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ÖGG sınavlarının sonuçları, sınav tarihinden sonra belirlenen tarihlerde açıklanıyor ve adaylar sonuçlarını online olarak sorgulayabiliyor. Adaylar, ÖGG sınav sonuçlarına EGM'nin resmi internet sitesi veya Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın sonuç sorgulama ekranı üzerinden ulaşabiliyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonucu sorgulama ekranı!

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖGG sınav sonuçları 8 Kasım 2024 tarihinde ilan edilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavının 20 Ekim'de yapıldı. ÖGG sınav soru ve cevapları da 22 Ekim itibarıyla erişime açıldı.

ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını TC kimlik numaraları ile sorgulayabilecek.