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ÖGG 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitim sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitim sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitim sınav sonuçlarının açıklanma tarihi merak konusu oldu. Sınavı gerçekleştiren adaylar sonuçları öğrenmek için tarih bekliyor.

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitim sınav sonuçlarının açıklanma tarihi, bu sınavlara katılan adaylar arasında büyük bir merakla bekleniyor. Adaylar, bu sonuçların ne zaman açıklanacağına dair bilgi edinmek için sürekli olarak araştırma yapıyor ve güncellemeleri takip ediyor. Peki, ÖGG 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitim sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

ÖGG 111. EĞİTİM SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçlarının genellikle belirli bir takvim çerçevesinde açıklandığı biliniyor. 2024 Ekim ayında uygulanan Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitim sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi.

ÖGG 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitim sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitim sınav soruları ve cevapları henüz açıklanmadı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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