O Ses Türkiye Yılbaşı Özel CANLI İZLE! 31 Aralık Tv8 yayın akışı…
Tv8'de yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü ile seyircilere keyifli dakikalar yaşatacak. Tv8 yayın akışı ve yılbaşı özel programda konuklar kimler olduğu merak ediliyor. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel canlı yayın bilgileri nedir?
Bu akşam O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında jüri üyeleri ve konuklar izleyiciler tarafından araştırılıyor. Tv8 ekranlarının popüler yarışması O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü bu akşam yayınlanacak. Tv8 yayın akışı! O Ses Türkiye Yılbaşı Özel canlı yayın bilgileri haberimizdedir…
O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?
Gökhan Özoğuz
Beyazıt Öztürk
Hadise
Ezgi Mola
Jüri üyeleri, ünlü konukların eğlenceli performanslarını değerlendirecek. Gecenin sonunda, en başarılı performansı sergileyen isim seçilerek bir kez daha sahneye çıkma şansı elde edecek.
TV8'i canlı izlemek için ihtiyacınız olan frekans bilgileri
UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/
DIGITURK: Kanal 28
D-SMART: Kanal 28
KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34
TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL
TİVİBU: 29. Kanal