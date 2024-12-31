O Ses Türkiye Yılbaşı Özel CANLI İZLE! 31 Aralık Tv8 yayın akışı…

Bu akşam O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında jüri üyeleri ve konuklar izleyiciler tarafından araştırılıyor. Tv8 ekranlarının popüler yarışması O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü bu akşam yayınlanacak. Tv8 yayın akışı! O Ses Türkiye Yılbaşı Özel canlı yayın bilgileri haberimizdedir…

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Gökhan Özoğuz

Beyazıt Öztürk

Hadise

Ezgi Mola

Jüri üyeleri, ünlü konukların eğlenceli performanslarını değerlendirecek. Gecenin sonunda, en başarılı performansı sergileyen isim seçilerek bir kez daha sahneye çıkma şansı elde edecek.

TV8'i canlı izlemek için ihtiyacınız olan frekans bilgileri

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/

DIGITURK: Kanal 28

D-SMART: Kanal 28

KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34

TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL

TİVİBU: 29. Kanal

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL CANLI İZLE