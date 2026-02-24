Nurullah Genç'in Ramazan etkinlik takvimi Demet Akalın'ın sözlerini akıllara getirdi
Nurullah Genç'in Ramazan boyunca her gün farklı şehirde belediyelerin düzenleyeceği programa katılacak olması dikkatlerden kaçmadı. Genç'in takvimini görenler daha önce Ramazan programı bütçelerini eleştiren Demet Akalın'ın sözlerine atıfla bulunarak "Demet Akalın görmesin" şeklinde yorumlar yaptı.
- Nurullah Genç, Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir şehirde belediyeler tarafından düzenlenen etkinliklere katılacak.
- Demet Akalın, daha önce Ramazan programlarına ayrılan bütçeleri eleştirerek 'Ramazan'da TV'ye çıkaracağınız hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL'yi dağıtın fakir fukaraya' ifadelerini kullanmıştı.
Ramazan ayı kapsamında belediyeler tarafından düzenlenen etkinliklerde sahne alan şair ve yazar Nurullah Genç, program takvimini sosyal medya hesabından paylaştı. Genç'in Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir şehirde belediyeler tarafından düzenlenen etkinliğe katılacak olması dikkat çekti.
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI
Paylaşımın ardından sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Ramazan etkinlikleri için ayrılan bütçelere yönelik daha önce eleştiride bulunan ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın sözleri yeniden gündeme geldi.
"DEMET AKALIN GÖRMESİN" YORUMU
Demet Akalın, daha önce Ramazan programlarına ayrılan bütçeleri eleştirerek, "Ramazan'da TV'ye çıkaracağınız hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL'yi dağıtın fakir fukaraya" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlere atıfta bulunan bazı sosyal medya kullanıcıları, Nurullah Genç'in yoğun program takvimi için "Demet Akalın görmesin" yorumunda bulundu.