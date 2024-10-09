TBMM Genel Kurulu'nda CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı'na dikkat çekmek amacıyla çarpıcı bir konuşma yaptı. Yontar'ın konuşmasının ardından birçok kişi Nurten Yontar'ın hayatını ve kariyerini araştırmaya başladı. Nurten Yontar'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Nurten Yontar kimdir? CHP Milletvekili Nurten Yontar kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

NURTEN YONTAR KİMDİR?

Nurten Yontar, 1965 yılında Bulgaristan Kırcaali'de dünyaya geldi. 1977'de ailesiyle birlikte Göç Anlaşması ile İstanbul Gaziosmanpaşa'ya yerleşti. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü mezunu olan Yontar, yüksek lisansını da aynı bölümde tamamladı. 25 yıl özel sektörde (hayat ve emeklilik, sigorta sektörü) insan kaynakları, muhasebe ve finans müdürlüğü yaptı. Sandık, Okul sorumlu ve müşahiti, mahalle sorumlusu görevlerini üstlendi.

Tekirdağ Merkez İlçe Kadın Kolu yönetiminde, 2015'te Süleymanpaşa ilçe yönetiminde sayman olarak, 2015-2017 yılları arasında Tekirdağ İl yönetiminde sosyal işlerden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Ocak 2018 yılında yapılan Tekirdağ İl Kadın Kolları seçiminde İl Başkanı olarak seçildi. 2019 Yerel seçimlerinde Süleymanpaşa Belediye Meclis üyesi seçildi. İngilizce'yi orta düzeyde, Bulgarca'yı iyi düzeyde biliyor. Atatürk Düşünce Derneği, Türk Kızılay Derneği üyesi olan Nurten Yontar, aynı zamanda Tekirdağ Bulgaristan Göçmenleri derneği Başkan yardımcılığı görevini üstleniyor.