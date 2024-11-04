Nurseli İdiz kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Nurseli İdiz kaç yaşında, nereli? Nurseli İdiz biyografisi!
Aramızda Kalmasın programının konuğu Nurseli İdiz oldu. Canlı yayına konuk olan oyuncu Nurseli İdiz kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Aramızda Kalmasın konuğu Nurseli İdiz kimdir? Nurseli İdiz kaç yaşında, nereli?
Nurseli İdiz, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan oyuncu Nurseli İdiz kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Nurseli İdiz kimdir? Nurseli İdiz kaç yaşında, nereli? Nurseli İdiz biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Nurseli İdiz kimdir? Nurseli İdiz kaç yaşında, nereli? Nurseli İdiz biyografisi! Detaylar haberimizdedir…
NURSELİ İDİZ KİMDİR?
Nurseli İdiz, 6 Ekim 1960 yılında İstanbul'da doğdu. Türk tiyatro ve sinema sanatçısı. Babası İskeçe göçmeni Faruk Nafiz Çamlıbel (Ünlü şair Faruk Nafiz Çamlıbel değil), annesi Deniz Çamlıbel ise Kırklarelilidir.
Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan sanatçı, 1981'de AST'ta çalışarak sanat hayatına başladı. Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı. Halen Tiyatro İstanbul kadrosunda olup, sinema ve dizi filmlerde rol alıyor.
Tiyatro oyunları
xxxx: Allaha Sımarladık Cumhuriyet: Selim İleri - Sadri Alışık Tiyatrosu
xxxx: Karşı Penceredeki Kadın: Yavuz Özkan - Sadri Alışık Tiyatrosu
xxxx: Mihri Müşfik
1980: Kurban (oyun): Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu
1981: Küçük Adam Ne Oldu Sana: (Hans Fallada) - Ankara Sanat Tiyatrosu
1982: Yaz Misafirleri: (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu
1984: Keşanlı Ali Destanı: Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu
1986: Ermiş Jeanne: George Bernard Shaw'den Uyarlayan Müge Gürman
1987: Dört Kız Kardeş: Michel Tremblay - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1988: Altı Kişi Yazarını Arıyor: Luigi Pirandello - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1989: Evita: İstanbul Şehir Tiyatrosu
1990: Hapşırık: Anton Çehov\Michael Frayn - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1994: Vanya Dayı: Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu
1996: Seneye Bugün: Bernard Slade - Tiyatro İstanbul
2000: İdeal Koca: Oscar Wilde - Tiyatro İstanbul
2002: Tuhaf Bir Çift: Neil Simon - Tiyatro İstanbul
2003: İhtiras: John Baker - Tiyatro İstanbul
2006: Salıncakta İki Kişi: William Gibson - Tiyatro Kedi
2007: Kadıncıklar: Tuncer Cücenoğlu - Sadri Alışık Tiyatrosu
2009: Bana Bunu Yapma: Richard Baer - Tiyatro Diyalog
2010: Evliliğe Gelince: Leslie Stevens - Tiyatro Diyalog
2012: Koca Sinan: Hakan Altıner - Tiyatro Kedi
2012: Tatlı Kaçık: John Patrick Goggin - Tiyatro Kedi
Filmografisi
Sinema filmleri
1987: Gece Yolculuğu
1990: Karartma Geceleri (film) Karartma Gecaleri
1993: Kız Kulesi Aşıkları / Hera İle Leandros
1995: Böcek
1999: Asansör
1999: Kahpe Bizans
1999: Salkım Hanımın Taneleri
2000: Şarkıcı
2002: Mumya Firarda
2005: O Şimdi Mahkum
2009: Güneşi Gördüm
2023: Üçüncü Gün
Diziler
1989: Geçmiş Bahar Mimozaları
1994: Çözülmeler
1998: Mercan Kolye (Belkıs)
1999: Rüzgâr Gülü
2000: Baykuşların Saltanatı
2000: Beyaz Yalanlar
2000: Borsa
2000: Delikanlı
2001: 90-60-90
2001: Benim İçin Ağlama
2001: Cinlerle Periler
2001: Dünya Varmış
2002: Baldız Geliyorum Demez
2002: Kınalı Kar
2003: Bir Yıldız Tutuldu
2003: Serseri Aşıklar
2004: Şeytan Sofrası
2005: Ahududu
2005: Bir Varmış Bir Yokmuş
2005: Şöhret
2006: Can
2009: Ömre Bedel
2012: Harem (Mozaikli Valide Sultan)
2014: Ankara'nın Dikmen'i (Dilek)
2014: Yalan Dünya (Nursel Karakaş)
2015: İlişki Durumu: Karışık (Mediha)
2016: İlişki Durumu: Evli (Mediha)
2021: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Madam Anna)
Ödüller
1994: 27. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu - Çözülmeler
1995: 7. Ankara Uluslararası Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu - Çözülmeler
2002: 7. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Şarkıcı
2008: 12. Afife Tiyatro Ödülleri - Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu - Kadıncıklar