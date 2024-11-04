Nurseli İdiz kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Nurseli İdiz kaç yaşında, nereli? Nurseli İdiz biyografisi!

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NURSELİ İDİZ KİMDİR?

Nurseli İdiz, 6 Ekim 1960 yılında İstanbul'da doğdu. Türk tiyatro ve sinema sanatçısı. Babası İskeçe göçmeni Faruk Nafiz Çamlıbel (Ünlü şair Faruk Nafiz Çamlıbel değil), annesi Deniz Çamlıbel ise Kırklarelilidir.

Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan sanatçı, 1981'de AST'ta çalışarak sanat hayatına başladı. Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı. Halen Tiyatro İstanbul kadrosunda olup, sinema ve dizi filmlerde rol alıyor.

Tiyatro oyunları

xxxx: Allaha Sımarladık Cumhuriyet: Selim İleri - Sadri Alışık Tiyatrosu

xxxx: Karşı Penceredeki Kadın: Yavuz Özkan - Sadri Alışık Tiyatrosu

xxxx: Mihri Müşfik

1980: Kurban (oyun): Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu

1981: Küçük Adam Ne Oldu Sana: (Hans Fallada) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1982: Yaz Misafirleri: (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu

1984: Keşanlı Ali Destanı: Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu

1986: Ermiş Jeanne: George Bernard Shaw'den Uyarlayan Müge Gürman

1987: Dört Kız Kardeş: Michel Tremblay - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1988: Altı Kişi Yazarını Arıyor: Luigi Pirandello - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1989: Evita: İstanbul Şehir Tiyatrosu

1990: Hapşırık: Anton Çehov\Michael Frayn - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1994: Vanya Dayı: Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1996: Seneye Bugün: Bernard Slade - Tiyatro İstanbul

2000: İdeal Koca: Oscar Wilde - Tiyatro İstanbul

2002: Tuhaf Bir Çift: Neil Simon - Tiyatro İstanbul

2003: İhtiras: John Baker - Tiyatro İstanbul

2006: Salıncakta İki Kişi: William Gibson - Tiyatro Kedi

2007: Kadıncıklar: Tuncer Cücenoğlu - Sadri Alışık Tiyatrosu

2009: Bana Bunu Yapma: Richard Baer - Tiyatro Diyalog

2010: Evliliğe Gelince: Leslie Stevens - Tiyatro Diyalog

2012: Koca Sinan: Hakan Altıner - Tiyatro Kedi

2012: Tatlı Kaçık: John Patrick Goggin - Tiyatro Kedi

Filmografisi

Sinema filmleri

1987: Gece Yolculuğu

1990: Karartma Geceleri (film) Karartma Gecaleri

1993: Kız Kulesi Aşıkları / Hera İle Leandros

1995: Böcek

1999: Asansör

1999: Kahpe Bizans

1999: Salkım Hanımın Taneleri

2000: Şarkıcı

2002: Mumya Firarda

2005: O Şimdi Mahkum

2009: Güneşi Gördüm

2023: Üçüncü Gün

Diziler

1989: Geçmiş Bahar Mimozaları

1994: Çözülmeler

1998: Mercan Kolye (Belkıs)

1999: Rüzgâr Gülü

2000: Baykuşların Saltanatı

2000: Beyaz Yalanlar

2000: Borsa

2000: Delikanlı

2001: 90-60-90

2001: Benim İçin Ağlama

2001: Cinlerle Periler

2001: Dünya Varmış

2002: Baldız Geliyorum Demez

2002: Kınalı Kar

2003: Bir Yıldız Tutuldu

2003: Serseri Aşıklar

2004: Şeytan Sofrası

2005: Ahududu

2005: Bir Varmış Bir Yokmuş

2005: Şöhret

2006: Can

2009: Ömre Bedel

2012: Harem (Mozaikli Valide Sultan)

2014: Ankara'nın Dikmen'i (Dilek)

2014: Yalan Dünya (Nursel Karakaş)

2015: İlişki Durumu: Karışık (Mediha)

2016: İlişki Durumu: Evli (Mediha)

2021: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Madam Anna)

Ödüller

1994: 27. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu - Çözülmeler

1995: 7. Ankara Uluslararası Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu - Çözülmeler

2002: 7. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Şarkıcı

2008: 12. Afife Tiyatro Ödülleri - Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu - Kadıncıklar