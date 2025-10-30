Nur Tuğba Namlı kimdir? Nur Tuğba Namlı kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Televizyon ekranlarında kendine sağlam bir yer edinen Nur Tuğba Namlı, özellikle sunuculuk deneyimi ve programlarıyla gündemde sıkça yer alıyor. Medya dünyasındaki kariyer yolculuğu ve özel hayatıyla merak edilen Namlı hakkında bilinmesi gerekenler haberin devamında yer alıyor.

NUR TUĞBA NAMLI KİMDİR?

Nur Tuğba Namlı, medya dünyasında tanınan bir sunucu ve televizyon programcısıdır. Kariyerine Var Mısın Yok Musun yarışmasında keşfedildikten sonra başlamış ve sunuculuk alanında eğitimini Gülgûn Feyman'dan almıştır. Gece haber bülteni sunuculuğu ile ekranlarda boy gösterdikten sonra farklı kanallarda çeşitli programları sunmuş, TV8'e transfer olduktan sonra özellikle Survivor Panorama programı ile geniş bir izleyici kitlesi kazanmıştır.

NUR TUĞBA NAMLI KAÇ YAŞINDA?

Nur Tuğba Namlı, 1983 doğumlu olduğundan 2025 itibarıyla 42 yaşındadır.

NUR TUĞBA NAMLI NERELİ?

Nur Tuğba Namlı, Türkiye'nin Mersin şehrinde doğmuştur.

NUR TUĞBA NAMLI'NIN KARİYERİ

Medya kariyerine gece haber bülteni sunuculuğu ile başlayan Namlı, farklı kanallarda program sunuculuğu yaptı. 2014 yılında TV8'e geçerek Survivor Panorama programında adını duyurdu. Daha sonra Kanal D'de yayımlanan Neler Oluyor Hayatta programını Hakan Ural ile birlikte sunarak başarılı bir kariyer çizdi. Ayrıca üç çocuk annesi olan Namlı, medya sektöründe uzun yıllardır aktif olarak yer almakta ve çeşitli programlarda deneyim kazanmıştır.