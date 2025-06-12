Nur Ela Aşar'a 'Genç Kadın Girişimci' ödülü

Zorlu Center Raffles Hotel'de kısa adı İSTİNDER olan İstanbul İş İnsanları Derneği ve İşte Türkiye Haber Platformunun birlikte düzenlediği 9. Türkiye Brand Summit'te Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı törende 60 kategoride ödüller sahiplerini bulurken girişimcilik ödülleri de belirlendi.

NUR ELA AŞAR'A "YILIN GENÇ KADIN GİRİŞİMCİ" ÖDÜLÜ

Son dönemde öne çıkan genç ve başarılı kadın girişimci Uzman Psikolog SosyologNur Ela Aşar, "Yılın GençKadın Girişimci" ödülünün sahibi oldu. Aşar; Kıbrıs, İstanbul ve Dubai'de önemli projelere imza atmaya hazırlanıyor.

"ÜRETEN BİREYLER OLMAK YARINLARIMIZ İÇİN OLMAZSA OLMAZ"

Törene son anda katılamayan Aşar yaptığı açıklamada, "Toplumda kadın erkek ayırt etmeksizin üreten bireyler olmanın yarınlarımız için olmazsa olmaz olduğunu biliyoruz. Koşullar ne olursa olsun her şartta iş dünyasına yeni soluklar kazandırmak için çalışıyoruz. Bu emeklerin karşılığında da böylesi ödüller gelecek için sorumluluğumuzu ve motivasyonumuzu arttırıyor. Bu kadar önemli isimlerin arasında bu değerli ödülün anlamı benim için çok anlamlı. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Törende diğer ödül alan isimler ise şöyle:

İŞ/GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ

• Yılın Uluslararası İş İnsanı: Rahmiddin Umedov Numanovich

• Yılın Genç Kadın Girişimcisi – Nur Ela Aşar

• Yılın Girişimcisi: Ali Akkaya

• Yılın Genç İş Adamı: Muhammet İzsiz

• Yılın Girişimcilik Danışmanı: Sinan Ergin

• Yılın Girişimi: Ajans Work

• Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi- Yağmur Kalyoncu

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG NUR ELA AŞAR KİMDİR?

17 Kasım 1998 Afyonkarahisar'da doğdu. Bekar ve akrep burcu. İlk ve ortaöğretimi Afyonkarahisar'da yaptı. 3 kardeşin ortancası olan Nur Ela Aşar babasının memuriyeti dolayısı ile birçok şehirde yaşadı.

Üniversite eğitimini Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi'ndeyüksek lisans yaparak tamamdı. İyi derecede İngilizce biliyor. Bir çok ulusal basında köşe yazarlığının yanı sıra basında sık sık yer alıyor.

Yüksek organizasyon kabiliyetinin dışında satış pazarlama, etkinlik yönetimi ile birlikte başarılı bir gençgirişimci bir iş kadını olarak tanınıyor.

Şuan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Nur Ela Aşar kısa adı İSTİNDER olan İstanbul İş İnsanları Derneği yönetim kurulu üyesi.

Başarılıgenç işkadını kimliğiKıbrıs, İstanbul ve Dubai iş alanında çalışmalarını hızla sürdürüyor.