NOW TV kimin, NOW TV sahibi kim?

Dizi, film, program ve haberleriyle Türkiye'nin en çok izlenilen ve en çok sevilen kanallarından FOX, çok yeni ismi NOW ile izleyicisiyle buluştu. Peki, NOW TV kimin, NOW TV sahibi kim?

FOX TV KAPANDI MI?

The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, isim değişikliyle ilgili şunları aktardı:

"Yenilenen ismi NOW ile yayın hayatına devam edecek olan FOX, Türkiye'nin en çok izlenen, en çok sevilen kanallarından biri. 2007 yılından beri izleyicimizle güven ve samimiyete dayalı ilişkimizi hep koruduk. Sadece ismimizin değiştiği ve FOX'un yeniden markalaşması olarak adlandırabileceğimiz bu süreçte yayın politikamızı koruyarak, bağlı olduğumuz değerlere sadık kalarak, izleyicilerimizi sevdikleri içeriklerle buluşturmaya aynı şekilde devam edeceğiz."

Bugün itibariyle FOX, NOW adı ile yayın hayatına devam ediyor.

NOW TV KİMİN?

NOW, The Walt Disney Company'nin Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanalıdır. 12 Şubat 2024'te FOX'un isim değiştirmesi sonrası aynı frekans üzerinden yayın hayatına başlamıştır.

Disney'in FOX için aldığı isim hakkının dolması nedeniyle FOX Televizyonu, isim hakkının süresinin dolması üzerine yayın yaptığı ülkelerde Star Channel ve FX olarak isim değişikliğine gitmiştir.[1] Ancak Türkiye'de zaten Star TV olduğu için 24 Ocak 2024 tarihinde, 12 Şubat 2024 itibariyle NOW adını alacağı duyurulmuştur.