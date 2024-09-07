Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu?

Noterler 7 Eylül Cumartesi günü çalışıyor mu ve kaça kadar açık soruları gündeme geliyor. Devlet kurumu olan noterlerin çalışma saatleri merak konusu oluyor. Noterler, diğer kurumlardan farklı olarak hafta sonları da açık olup, özellikle çalışan vatandaşlara hizmet sunuyor. Peki, noterler saat kaçta kapanıyor? Resmi tatillerde ve hafta sonlarında noterler hizmet veriyor mu? Nöbetçi noterlerin mesai saatleri ne? Detaylar haberimizdedir…

NOTER CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Nöbetçi noterler Cumartesi günleri 09:00 ile 16:00, Pazar günleri ise 10:00 ile 14:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

NOTERLER HANGİ GÜNLER SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

Hafta içi noterler sabah 09: 00'dan 12:30'a kadar çalışır. 12:30 ile 13:30 arasında öğle arası verilir. Öğleden sonra ise mesai 13:30'da başlar ve 17:30'da sona erer.

NOTER RESMİ TATİLDE AÇIK MI?

Noterler devlet kurumu olarak resmi tatillerde kapalıdır. Ancak, nöbetçi noterler bu dönemde de hizmet sunmaktadır. İlinize göre nöbetçi noterleri sorgulamak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

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