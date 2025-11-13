Haberler

Norveç Estonya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Norveç Estonya maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Norveç Estonya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Norveç Estonya maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Norveç Estonya canlı yayın ile şifresiz ekranlara geliyor! Bu heyecana ekran başında ortak olmak isteyen Norveç Estonya maçı canlı izle araştırması yapıyor. Norveç Estonya maçı canlı yayın nereden izlenir merak ediliyor. Peki, Norveç Estonya hangi kanalda, canlı şifresiz link var mı? Norveç Estonya maçı donmadan kesintisiz HD reklamsız maç izle, hangi kanal veriyor? İşte maça dair detaylar!

Norveç Estonya nereden izlenir? Maçın heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen Norveç Estonya maçı canlı izle araştırması yapıyor. Detaylar...

NORVEÇ - ESTONYA NEREDE İZLENİR?

Norveç Estonya maçını canlı izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Norveç Estonya maçı canlı yayın başlığı altında yer alan bilgiler ışığında Norveç Estonya maçı canlı izle keyfini yaşayabilirsiniz. İyi seyirler...

Norveç Estonya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Norveç Estonya maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Bu akşamki karşılaşma, 2026 FIFA Dünya Kupası (UEFA) Avrupa Elemeleri kapsamında D grubunun değil, I grubunun önemli randevularından biri olarak öne çıkıyor. Norveç Milli Takımı ile Estonya Milli Takımı arasında oynanacak maç büyük bir anlam taşıyor.

Bu grup içinde yer alan takımlar Norveç, Estonya, İtalya Milli Takımı, Moldova Milli Takımı ve İsrail Milli Takımı olarak belirlendi. Grubun formatında; takımlar kendi aralarında çift maçlı lig usulüyle mücadele ediyorlar ve grubunu ilk sırada tamamlayan doğrudan Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek, ikinci sıradaki takım ise play-off oynama şansına sahip olacak.

Norveç, gruptaki performansı ile şu ana dek dikkat çekiyor: galibiyetleri, gol farkı ve puan durumu ile rakiplerine karşı üstün bir konumda.

NORVEÇ ESTONYA MAÇI CANLI İZLE

Norveç Estonya maçını Exxen'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Norveç Estonya maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

NORVEÇ ESTONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Norveç Estonya maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

NORVEÇ ESTONYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Norveç Estonya maçı Oslo'da, Ullevaal Stadion Stadyumu'nda oynanacak.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Birçok ülke alarma geçti! 5 ay önce ortaya çıktı, büyük bir hızla yayılıyor

Birçok ülke alarma geçti! 5 ay önce ortaya çıktı, çok hızlı yayılıyor
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Vaclav Cerny'den Beşiktaş için görülmemiş fedakarlık

Cerny'den Beşiktaş için görülmemiş fedakarlık
Mütalaa açıklandı! Fenerbahçeli 2 futbolcu dahil toplam 5 sanığa hapis istemi

Savcı, Fenerbahçe'nin iki yıldızına hapis cezası istedi
Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması: Bu teklif TFF'den gelirse sıcak bakabiliriz

Süper Kupa finalini o şehrimizde oynamak istiyor
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı

Ünlü şef yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.