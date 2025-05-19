Nöbetçi eczane sorgula! Bugün nöbetçi eczane nerede? e-Devlet'ten nöbetçi eczane sorgulama!

Nöbetçi eczane sorgula! Bugün nöbetçi eczane nerede? e-Devlet'ten nöbetçi eczane sorgulama!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nöbetçi eczane sorgula aramaları, özellikle akşam saatlerinde ilaç ya da medikal ihtiyaç duyan vatandaşların en sık başvurduğu yöntemlerden biri haline gelmiştir. 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde nöbetçi eczaneler, acil sağlık ihtiyaçları için hizmet vermeye devam ediyor.

Nöbetçi eczane nasıl sorgulanır ve bulunduğunuz ilçedeki nöbetçi eczaneleri en hızlı nasıl öğrenebilirsiniz? İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar için bu bilgi, özellikle resmi tatillerde daha da önemli hale geliyor. İşte, "Nöbetçi eczane sorgula" işlemini yapabileceğiniz resmi kaynaklar, yöntemler ve 19 Mayıs 2025 gününe özel detaylar…

BUGÜN NÖBETÇİ ECZANE NEREDE?

Türkiye genelinde nöbetçi eczanelere ulaşmak için en güvenilir kaynaklardan biri e-Devlet sistemidir. turkiye.gov.tr adresinden "Nöbetçi Eczane Sorgulama" hizmetine ulaşabilir, il ve ilçe bilgilerinizi girerek açık eczaneleri görüntüleyebilirsiniz.

Nöbetçi eczane sorgula! Bugün nöbetçi eczane nerede? e-Devlet'ten nöbetçi eczane sorgulama!

İSTANBUL'DA NÖBETÇİ ECZANE NASIL SORGULANIR?

İstanbul'daki vatandaşlar için özel olarak hazırlanan istanbuleczaciodasi.org.tr/nobetci-eczane sayfası üzerinden ilçelere göre nöbetçi eczaneler listelenmektedir. Bu sitede her gün güncellenen eczane bilgileri; adres, telefon ve harita konumu ile birlikte sunulmaktadır.

NÖBETÇİ ECZANE SORGULA

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
DEM heyeti, siyasi partiler turuna başladı! İlk ziyaret DEVA'ya

Öcalan ile görüşme sonrası DEM Parti'den yeni hamle
Gabar Dağı'nda 19 Mayıs yürüyüşü

19 Mayıs'ta görkemli kutlama! Yürüyüş yapılan nokta hayli manidar
Türkiye'yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak

Türkiye'ye boykot başlatan ülke süreçten epey zararlı çıkacak
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir

Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler
Yanlış yerden çıkmaya çalışan Arda Güler az daha takımı kaçırıyordu

Stattan çıkarken yanlış yere girdi, son anda uyarıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
İbrahim Hatipoğlu'ndan gündem yaratacak açıklama: Çalmaya çalıştılar, çaldırmadık

Gündemi değiştirecek sözler: Çalmaya çalıştılar, çaldırmadık
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi

Komşuda deprem paniği! Okullar tatil edildi
Fenerbahçe'nin olaylı maçında sadece 1 futbolcu alkışlandı

Fenerbahçe'nin olaylı maçında tribünler sadece 1 futbolcuyu alkışladı
Çinli otomotiv devinin Türkiye'den sonra fabrika açacağı yer belli oldu

Çinli otomotiv devinin yeni rotası belli oldu
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi

2 kardeşi silahla vurdu! Polis, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.