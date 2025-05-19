Nöbetçi eczane sorgula! Bugün nöbetçi eczane nerede? e-Devlet'ten nöbetçi eczane sorgulama!

Nöbetçi eczane nasıl sorgulanır ve bulunduğunuz ilçedeki nöbetçi eczaneleri en hızlı nasıl öğrenebilirsiniz? İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar için bu bilgi, özellikle resmi tatillerde daha da önemli hale geliyor. İşte, "Nöbetçi eczane sorgula" işlemini yapabileceğiniz resmi kaynaklar, yöntemler ve 19 Mayıs 2025 gününe özel detaylar…

BUGÜN NÖBETÇİ ECZANE NEREDE?

Türkiye genelinde nöbetçi eczanelere ulaşmak için en güvenilir kaynaklardan biri e-Devlet sistemidir. turkiye.gov.tr adresinden "Nöbetçi Eczane Sorgulama" hizmetine ulaşabilir, il ve ilçe bilgilerinizi girerek açık eczaneleri görüntüleyebilirsiniz.

İSTANBUL'DA NÖBETÇİ ECZANE NASIL SORGULANIR?

İstanbul'daki vatandaşlar için özel olarak hazırlanan istanbuleczaciodasi.org.tr/nobetci-eczane sayfası üzerinden ilçelere göre nöbetçi eczaneler listelenmektedir. Bu sitede her gün güncellenen eczane bilgileri; adres, telefon ve harita konumu ile birlikte sunulmaktadır.

NÖBETÇİ ECZANE SORGULA