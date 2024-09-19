Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, bir laboratuvar ziyaretinde sunum yapan ziraat mühendisi kadın çalışanın elini cebinden çıkarmasını istedi. Bu durum sosyal medyada büyük yankı buldu. Vatandaşlar, bu davranışın saygısızlık olduğunu ifade ederek Başkan Doğan'a tepki gösterdi. Peki , Nizip Belediye Başkanı kim, hangi partili? Ali Doğan kimdir? İşte, detaylar...

ALİ DOĞAN KİMDİR?

14 Ekim 1975 tarihinde, o dönem Nizip'in ayrılmaz bir parçası olan, ülkemizin serhat şehirlerinden Karkamış'ta dünyaya geldim. Demiryolu emekçisi, memur bir baba ile her yönüyle vefakar Anadolu kadınının izlerini taşıyan bir annenin dokuz evladından biri olarak kısıtlı imkanlar içerisinde umut, mutluluk, azim ve mücadele içerisinde büyüdüm.

İlk ve orta öğrenimimi Karkamış'ta tamamladım. Lise çağına gelince hayallerimin şehri Nizip'e ağabeyim Şaban Doğan'ın evine taşındım. Nizip Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladığım eğitim süresince her zaman Nizip ile ilgili hayaller kurdum. Kıbrıs Caddesi'nin tozlu yollarından geçerken, kendime bu şehir için mücadele edeceğime söz vermiştim. Çok çalışacak, başaracak ve bu şehre hizmet edecektim.

Eğitim hayatımın bitimiyle iş hayatına atıldım. Çarşı esnafının duayenlerinden Mehmet Avcı ve Süleyman Çetin ustalarımın yanında başladığım meslek hayatım, vatani görevimin ardından, Karkamış Barajı'nda teknikerlik görevi ile devam etti. 1999 yılında en büyük hedeflerimden biri olan iş hayatına atıldım. Nizip ticaretinin, ahilik ve esnaflık kültürünün beşiği Saraç Yokuşu'nda açtığım ilk iş yeri ile müteşebbislik hayatıma başladım. Mehmet ve Süleyman ustalarımdan öğrendiğim iş ahlakı ticari hayatım boyunca önümü aydınlattı. Nizip bana, ben Nizip'e sahip çıktım. Hizmet etme hayalini kurduğum bu güzel şehrin de desteği ile ticari hayatım önce Adana, daha sonra İzmir illerinde büyüyerek devam etti. Ticari hayatım süresince memleketimden ve hemşehrilerimden hiç vazgeçmedim. Gaziantepliler Derneği başta olmak üzere bir çok sivil toplum örgütünde yöneticilik ve başkanlık görevlerini yürüttüm.

Halka hizmet, halk için siyaset her zaman ilgi odağım oldu. Nerede olursam olayım hemşehrilerim ve memleketim için mücadele ettim. Nihayetinde aklımdan hiçbir zaman çıkaramadığım, hemşehrilerime hizmet etme fırsatını 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde elde ettim. 31 Mart 2019 Mahalli idareler Seçimleri'nde, hemşehrilerimin yoğun teveccühü ile Karkamış Belediye Başkanı seçildim. Kısıtlı kaynaklar ama sınırsız umut ve mücadele ile Karkamış'a bir çok hizmet yapma fırsatı elde ettim.