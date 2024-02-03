Ninniler: Ninni sözleri, Bebek ninni sözleri, Duygusal ninni sözleri, Uyusunda büyüsün ninni sözleri!

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NİNNİ NEDİR? TDK'YA GÖRE

Türk Dil Kurumu'na göre ninni "Bebeklerin uyumasına yardımcı olmak için söylenen türkü." ve "Bu türkülerin sonunda tekrarlanan söz." anlamlarına gelmektedir.

En güzel ninniler, ninni sözleri sizlerle...

EN GÜZEL NİNNİLER

DANDİNİ DANDİNİ DASDANA NİNNİ SÖZLERİ

Dandini dandini dasdana

Danalar girmiş bostana

Kov bostancı danayı

Yemesin bostanları

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Dandini dandini danalı bebek

Elleri ayakları kınalı bebek

Uyusun da büyüsün ninni

Tıpış tıpış yürüsün ninni

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İkizdere kuyuları

Çayır çimen kıyıları

Emir başlı dayıları

Uyu yavrum uyu ninni.

BOYDERE'NİN KUYULARI NİNNİ SÖZLERİ

Boydere'nin kuyuları

Çayır çimen kıyıları

Emir başlı dayıları

Uyu yavrum uyu ninni

Ninni benim yavrum ninni

Gitti kör olası hani

Kürklerin kabası hani

Yavrumun babası hani

Uyu yavrum uyu ninni

Ninni benim yavrum ninni

Gül dalını yatak ettim

Sallar iken sabah ettim

Bülbüllere haber ettim

Uyu yavrum uyu ninni

Ninni benim yavrum ninni

Gelmiş hu hu dervişler

Hak yoluna girmişler

Yedi kurban kesmişler

Daha var mı demişler

Hu hu hu ninni

Ninni gülüm ninni

DANDİNİ DANDİNİ DASTANA FARKLI VERSİYON

Dandini dandini dastana

Danalar girmiş bostana

Kov bostancı danayı

Yemesin lahanayı

Eee Eee eee eee

huu huu huu huu

UYUSUNDA BÜYÜSÜN NİNNİ SÖZLERİ

Uyusun da büyüsün ninni

Tıpış tıpış yürüsün ninni

E bebeğim eee

E bebeğim eee

UYUSUNDA BÜYÜSÜN NİNNİ FARKLI VERSİYON

Uyusun da büyüsün ninni

Tıpış tıpış yürüsün ninni

Eeee eee eee ee uyu yavrum ninni

Eeee eee eee ee uyu yavrum ninni

---

Dandini dandini danalı bebek

Elleri kolları kınalı bebek

Eeee eee eee ee uyu yavrum ninni

Eeee eee eee ee uyu yavrum ninni

NİNNİ SÖZLERİ

Pisi pisi gel pisi,

Var mı senin gibisi,

Gel boyuna bakayım

Mavi boncuk takayım

Pırıl pırıl gözleri,

Mırıl mırıl sözleri,

Eve neşe verirsin

Beni eğlendirirsin.

---

Ninni yavrum ninni,

Uyutayım seni

Büyüteyim seni

Ninni yavrum ninni,

---

Ninnilerle uyutayım

Sallayım büyüteyim

Ninni yavrum ninni.

---

Asmaya kurdum salıncak

Uyumadı gitti yumurcak ninni

***

Kara kaşlı, zeytin gözlü,

Beyaz yüzlü, doğru sözlü,

İpek saçlı, tunç bilekli,

Temiz yürekli olası kuzum

TEKERLEME VE NİNNİ SÖZLERİ

Gagı var gagıcık var

Gagıdan gagıya fark var.

Gagı olur barnak olur.

Gagı olur dırnak gibi

Germenciğin gagısınnan Ortakların gagısının arasında

Orta barnak gadar fark var.

---

Oğlum Amat.

Armudun dalında heybe var.

Heybenin gözünde torba var.

Torbanın içinde çıkın var.

Çıkının içinde tarhana çorbası var.

Alıp gelive de yiyelim

---

Bin bin binbaşı

Binbaşının atları

Kiş kiş kişniyor

Arpa saman istiyor

Samancıda yok

Kilimcide çok

Kilimci kilim dokur

İçinde bülbül okur

Ah o bülbül benim olsa

Biri ağa biri paşa

Al dudaklı mor dudaklı

Akşam yedim salata

Kız senin baban kerata

GÜZEL NİNNİ SÖZLERİ

Kargam kargam gark dedi

Çık şu dala yat dedi

Yavrumun da canına tak dedi

Mini mini yavrum neenni

Neenni neenni hu

Kargamın gözleri mavidir

Saçak altı evidir

Yavruma da ne desen yeridir

Neenni neenni hu hu

Uç git kargam sen uç git

Dağları taşları sen geç git

Mini mini yavrumu alma git

Mini mini güzelim neenni huu

***

Aç yüzünü göreyim

Kızımı da valiye vereyim

Uyu uyu büyüsün Küçük sulardan içsin

Eee

***

Hu hu hucu baba

Yoldan geçen yolcu baba

Yavrum uyursa çikolata

Nenni yavrum nenni Nenni de güzelim nenni

***

Dandin dandin danadan

Bir ay doğmuş anadan

Bağışlasın yaradan

Eksilmesin aradan

Hu hu nenni hu