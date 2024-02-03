Ninniler: Ninni sözleri, Bebek ninni sözleri, Duygusal ninni sözleri, Uyusunda büyüsün ninni sözleri!
Uzmanlar, ninnilerin bebekler ve çocuklar üzerinde oldukça faydalı olduğunu söylüyor. Uzmanlar ninni sözleri ile çocukların sosyal zekaları, duygusal yönleri, motor becerileri vb. gelişimine katkıda bulunulabilir demiştir. Peki en güzel ninniler nelerdir? En iyi ninni sözleri nedir? Ninni sözleri nelerdir? Bebek ninni sözleri, duygusal ninni sözleri, uyusunda büyüsün ninni sözleri nelerdir?
En iyi ninni sözleri, bebekler için ninni sözleri, çocuklar için ninniler, duygusal ninni sözleri ve mesajları nelerdir? Uyusunda büyüsün ninni sözleri nedir? Ninni sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. En duygusal ninniler hangileridir? Tüm ninniler yazımızda.
NİNNİ NEDİR? TDK'YA GÖRE
Türk Dil Kurumu'na göre ninni "Bebeklerin uyumasına yardımcı olmak için söylenen türkü." ve "Bu türkülerin sonunda tekrarlanan söz." anlamlarına gelmektedir.
En güzel ninniler, ninni sözleri sizlerle...
EN GÜZEL NİNNİLER
DANDİNİ DANDİNİ DASDANA NİNNİ SÖZLERİ
Dandini dandini dasdana
Danalar girmiş bostana
Kov bostancı danayı
Yemesin bostanları
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Dandini dandini danalı bebek
Elleri ayakları kınalı bebek
Uyusun da büyüsün ninni
Tıpış tıpış yürüsün ninni
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İkizdere kuyuları
Çayır çimen kıyıları
Emir başlı dayıları
Uyu yavrum uyu ninni.
BOYDERE'NİN KUYULARI NİNNİ SÖZLERİ
Boydere'nin kuyuları
Çayır çimen kıyıları
Emir başlı dayıları
Uyu yavrum uyu ninni
Ninni benim yavrum ninni
Gitti kör olası hani
Kürklerin kabası hani
Yavrumun babası hani
Uyu yavrum uyu ninni
Ninni benim yavrum ninni
Gül dalını yatak ettim
Sallar iken sabah ettim
Bülbüllere haber ettim
Uyu yavrum uyu ninni
Ninni benim yavrum ninni
Gelmiş hu hu dervişler
Hak yoluna girmişler
Yedi kurban kesmişler
Daha var mı demişler
Hu hu hu ninni
Ninni gülüm ninni
DANDİNİ DANDİNİ DASTANA FARKLI VERSİYON
Dandini dandini dastana
Danalar girmiş bostana
Kov bostancı danayı
Yemesin lahanayı
Eee Eee eee eee
huu huu huu huu
UYUSUNDA BÜYÜSÜN NİNNİ SÖZLERİ
Uyusun da büyüsün ninni
Tıpış tıpış yürüsün ninni
E bebeğim eee
E bebeğim eee
UYUSUNDA BÜYÜSÜN NİNNİ FARKLI VERSİYON
Uyusun da büyüsün ninni
Tıpış tıpış yürüsün ninni
Eeee eee eee ee uyu yavrum ninni
Eeee eee eee ee uyu yavrum ninni
---
Dandini dandini danalı bebek
Elleri kolları kınalı bebek
Eeee eee eee ee uyu yavrum ninni
Eeee eee eee ee uyu yavrum ninni
NİNNİ SÖZLERİ
Pisi pisi gel pisi,
Var mı senin gibisi,
Gel boyuna bakayım
Mavi boncuk takayım
Pırıl pırıl gözleri,
Mırıl mırıl sözleri,
Eve neşe verirsin
Beni eğlendirirsin.
---
Ninni yavrum ninni,
Uyutayım seni
Büyüteyim seni
Ninni yavrum ninni,
---
Ninnilerle uyutayım
Sallayım büyüteyim
Ninni yavrum ninni.
---
Asmaya kurdum salıncak
Uyumadı gitti yumurcak ninni
***
Kara kaşlı, zeytin gözlü,
Beyaz yüzlü, doğru sözlü,
İpek saçlı, tunç bilekli,
Temiz yürekli olası kuzum
TEKERLEME VE NİNNİ SÖZLERİ
Gagı var gagıcık var
Gagıdan gagıya fark var.
Gagı olur barnak olur.
Gagı olur dırnak gibi
Germenciğin gagısınnan Ortakların gagısının arasında
Orta barnak gadar fark var.
---
Oğlum Amat.
Armudun dalında heybe var.
Heybenin gözünde torba var.
Torbanın içinde çıkın var.
Çıkının içinde tarhana çorbası var.
Alıp gelive de yiyelim
---
Bin bin binbaşı
Binbaşının atları
Kiş kiş kişniyor
Arpa saman istiyor
Samancıda yok
Kilimcide çok
Kilimci kilim dokur
İçinde bülbül okur
Ah o bülbül benim olsa
Biri ağa biri paşa
Al dudaklı mor dudaklı
Akşam yedim salata
Kız senin baban kerata
GÜZEL NİNNİ SÖZLERİ
Kargam kargam gark dedi
Çık şu dala yat dedi
Yavrumun da canına tak dedi
Mini mini yavrum neenni
Neenni neenni hu
Kargamın gözleri mavidir
Saçak altı evidir
Yavruma da ne desen yeridir
Neenni neenni hu hu
Uç git kargam sen uç git
Dağları taşları sen geç git
Mini mini yavrumu alma git
Mini mini güzelim neenni huu
***
Aç yüzünü göreyim
Kızımı da valiye vereyim
Uyu uyu büyüsün Küçük sulardan içsin
Eee
***
Hu hu hucu baba
Yoldan geçen yolcu baba
Yavrum uyursa çikolata
Nenni yavrum nenni Nenni de güzelim nenni
***
Dandin dandin danadan
Bir ay doğmuş anadan
Bağışlasın yaradan
Eksilmesin aradan
Hu hu nenni hu