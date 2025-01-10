Nilay diziden ayrıldı mı, çıktı mı (Kızılcık Şerbeti)? Nilay öldü mü?

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterinin akıbeti izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Nilay diziden ayrıldı mı, çıktı mı ( Kızılcık Şerbeti )?

NİLAY DİZİDEN AYRILDI MI?

Kızılcık Şerbeti yeni bölümde Nilay'dan acı haber geliyor!

"Doyamadım kızıma, gitti kızım…"

Nilay'ın ölüm haberi ailede yıkıma neden oldu.

Nilay'ın annesi, bebeği ve eşi ağlarken izleyeler de ekranları başında duygulandı.

KIZILCIK ŞERBETİ NİLAY KİMDİR?

Nilay karakterini Feyza Civelek canlandırıyor. Kızılcık Şerbeti Nilay, daha önce Adını Feriha Koydum'da oynamıştı. SHOW TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay'a Feyza Civelek hayat veriyor. Feyza Civelek katıldığı programlar ve yer aldığı dizilerle dikkat çekti.