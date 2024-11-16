Nil Karaibrahimgil 'Kuzey Yıldızı' şarkı sözleri dinle! 'Kuzey Yıldızı' şarkı sözleri nedir?
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KARAİBRAHİMGİL'DEN ANLAMLI HEDİYE
Ünlü şarkıcı, bestelerini yaparken kullanması için Melisa'ya defter hediye etti.
'GELECEKTE SAHNEDE OLACAĞIM' DEMİŞTİ
Cumhuriyet Bayramı'nda annesinin programına konuk olan Melisa, Düvenci'nin "Bir Türk genci olarak kendini nerede hayal ediyorsun?" sorusuna şu ifadelerle yanıt vermişti:
"Ya sahnede ya söz yazarken... Ama kesinlikle müzik ile uğraşmak istiyorum, en büyük hayalim bu. Müziğe tutunmak beni çok sinirlendiğimde de korktuğumda da sevinçte de üzüntüde de kurtarıyor. Yazmak duygularımı kontrol etmemi sağladı, hala da sağlıyor."
Melisa Nur Akgün, Ceyda Düvenci'nin iş insanı Engin Akgün ile evliliğinden dünyaya geldi. Düvenci, doğar doğmaz geçirdiği beyin kanaması nedeniyle serebral palsi hastası olan kızı Melisa'nın sağlığı için 2011 yılından bu yana mücadele veriyor.
KUZEY YILDIZI ŞARKI SÖZLERİ
Nasıl hayat orda
Senin yüksekliğinde
Burda şöyle böyle
Büyükler hep peşimde
Yükseklerde güzel de
Ben seni özlüyorum
Eğer çok çok özlersem
Kuş dili konuşuyorum
Begenegen segenigi segevigi yogorugum
Ben aslında sen olmadan hiçbir yere gitmiyorum
Bazen çok korkuyorum
Duvarda gölgelerden
Kaçmayı bilmiyorum
Bazı kelimelerden
Dans etmeyi öğrendim
Duvarda gölgelerle
Tam anlaşamıyorum
Ben de kelimelerle
Begenegen segenigi segevigi yogorugum
Ben aslında sen olmadan hiçbir yere gitmiyorum
Hızlı koşsam da yuvarlansam da
Bırakmam ellerinden
Ben ilk seninle hayaller kurdum
Vazgeçemem ki senden
Kuzey yıldızım
Begenegen segenigi segevigi yogorugum
Ben aslında sen olmadan hiçbir yere gitmiyorum
Begenegen segenigi segevigi yogorugum
Ben aslında sen olmadan hiçbir yere gitmiyorum