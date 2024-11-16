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Nil Karaibrahimgil 'Kuzey Yıldızı' şarkı sözleri dinle! 'Kuzey Yıldızı' şarkı sözleri nedir?

Nil Karaibrahimgil 'Kuzey Yıldızı' şarkı sözleri dinle! 'Kuzey Yıldızı' şarkı sözleri nedir?
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Nil Karaibrahimgil 'Kuzey Yıldızı' şarkı sözleri sıklıkla sevenleri tarafından dinleniyor. Kuzey Yıldızı şarkı sözlerini merakla müzik severler tarafından araştırıyor. 'Kuzey Yıldızı' şarkı sözleri nedir ve Nil Karaibrahimgil 'Kuzey Yıldızı' şarkı sözleri gündeme geliyor. Müziğe olan yeteneğiyle dikkat çeken, oyuncu Ceyda Düvenci'nin 13 yaşındaki kızı Melisa Nur Akgün'ün "sahne" hayali gerçek oldu. Melisa, Nil Karaibrahimgil'in konserine katıldı. Peki, 'Kuzey Yıldızı' şarkı sözleri nedir?

Kuzey Yıldızı şarkı sözleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Nil Karaibrahimgil'Kuzey Yıldızı' şarkı sözleri nedir sorgulanıyor. 'Kuzey Yıldızı' şarkı sözleri nedir? Nil Karaibrahimgil'Kuzey Yıldızı' şarkı sözleri! Detaylar haberimizdedir…

KARAİBRAHİMGİL'DEN ANLAMLI HEDİYE

Ünlü şarkıcı, bestelerini yaparken kullanması için Melisa'ya defter hediye etti.

Nil Karaibrahimgil 'Kuzey Yıldızı' şarkı sözleri dinle! 'Kuzey Yıldızı' şarkı sözleri nedir?

'GELECEKTE SAHNEDE OLACAĞIM' DEMİŞTİ

Cumhuriyet Bayramı'nda annesinin programına konuk olan Melisa, Düvenci'nin "Bir Türk genci olarak kendini nerede hayal ediyorsun?" sorusuna şu ifadelerle yanıt vermişti:

"Ya sahnede ya söz yazarken... Ama kesinlikle müzik ile uğraşmak istiyorum, en büyük hayalim bu. Müziğe tutunmak beni çok sinirlendiğimde de korktuğumda da sevinçte de üzüntüde de kurtarıyor. Yazmak duygularımı kontrol etmemi sağladı, hala da sağlıyor."

Melisa Nur Akgün, Ceyda Düvenci'nin iş insanı Engin Akgün ile evliliğinden dünyaya geldi. Düvenci, doğar doğmaz geçirdiği beyin kanaması nedeniyle serebral palsi hastası olan kızı Melisa'nın sağlığı için 2011 yılından bu yana mücadele veriyor.

Nil Karaibrahimgil 'Kuzey Yıldızı' şarkı sözleri dinle! 'Kuzey Yıldızı' şarkı sözleri nedir?

KUZEY YILDIZI ŞARKI SÖZLERİ

Nasıl hayat orda

Senin yüksekliğinde

Burda şöyle böyle

Büyükler hep peşimde

Yükseklerde güzel de

Ben seni özlüyorum

Eğer çok çok özlersem

Kuş dili konuşuyorum

Begenegen segenigi segevigi yogorugum

Ben aslında sen olmadan hiçbir yere gitmiyorum

Bazen çok korkuyorum

Duvarda gölgelerden

Kaçmayı bilmiyorum

Bazı kelimelerden

Dans etmeyi öğrendim

Duvarda gölgelerle

Tam anlaşamıyorum

Ben de kelimelerle

Begenegen segenigi segevigi yogorugum

Ben aslında sen olmadan hiçbir yere gitmiyorum

Hızlı koşsam da yuvarlansam da

Bırakmam ellerinden

Ben ilk seninle hayaller kurdum

Vazgeçemem ki senden

Kuzey yıldızım

Begenegen segenigi segevigi yogorugum

Ben aslında sen olmadan hiçbir yere gitmiyorum

Begenegen segenigi segevigi yogorugum

Ben aslında sen olmadan hiçbir yere gitmiyorum

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