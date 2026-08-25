Nijerya’da 101 yaşındaki kadın uyuşturucu satarken yakalandı

Nijerya'da 101 yaşında olduğu belirtilen bir kadının uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınması ülkede dikkat çeken bir olaya dönüştü. Nijerya Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Ajansı’nın (NDLEA) açıklamasına göre, Esther Ogunmabo isimli kadın cumartesi günü ülkenin güneybatısındaki Ogun eyaletinde yakalandı.

Yetkililer, büyük büyükanne olduğu belirtilen Ogunmabo’nun üzerinde satışa hazır küçük paketler halinde uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

"DÜKKANIM YANGINDA YOK OLDU" DEDİ

NDLEA Medya Direktörü Femi Babafemi tarafından yapılan açıklamada, 101 yaşındaki kadının üzerinde toplam ağırlığı 90 gram olan esrar paketleri bulunduğu belirtildi.

Yetkililere göre Ogunmabo, söz konusu maddeleri yaşadığı bölgede bulunan kişilere küçük miktarlar halinde sattığını söyledi.

Olay, şüphelinin yaşı nedeniyle kısa sürede dikkat çekerken, uyuşturucu maddeyi nasıl temin ettiği konusunda da soruşturma başlatıldı.

UYUŞTURUCUYU KIZININ GÖNDERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

NDLEA’nın açıklamasında dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Ogunmabo’nun uyuşturucu maddeleri nasıl temin ettiği oldu.

İddiaya göre Lagos’ta yaşayan kızlarından biri, her dört günde bir uyuşturucu madde tedarik edilmesini sağlıyordu. Ogunmabo’nun da kendisine ulaştırılan maddeleri daha küçük paketlere ayırarak yaşadığı bölgedeki müşterilere sattığı öne sürüldü.

Soruşturmanın bu bağlantı üzerinden de sürdüğü bildirildi.

Ogunmabo’ya uyuşturucu ticaretinin sonuçları konusunda danışmanlık verilmesi istenildi. 101 yaşındaki kadının serbest bırakılmasına rağmen hakkındaki soruşturmanın devam ettiği belirtildi.