Nijerya Gabon hangi kanalda? Nijerya Gabon maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Nijerya Gabon maçı hangi kanalda? Nijerya Gabon Dünya Kupası eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi Nijerya Gabon maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Nijerya Gabon maçını hangi kanal veriyor? İşte Nijerya Gabon maçı yayın bilgisi haberimizde...

NİJERYA GABON MAÇI HANGİ KANALDA?

Nijerya Gabon maçı FIFA+ ve yabancı kanallardan canlı yayınlanacak. Nijerya Gabon maçının Türkiye'de yayıncısı bulunmamaktadır.

NİJERYA GABON MAÇI SAAT KAÇTA?

Nijerya Gabon maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç FIFA+'dan canlı olarak izlenebilecek.