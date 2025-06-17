Nihal Candan yoğun bakımda mı?

Nihal Candan yoğun bakımda mı?
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Nihal Candan yoğun bakımda mı? Sosyal medya fenomeni ve televizyon programlarıyla tanınan Nihal Candan'ın sağlık durumu gündemdeki yerini koruyor. Cezaevinden sağlık gerekçesiyle tahliye edilen Candan, ciddi kilo kaybı sonrası hastaneye kaldırıldı.

Nihal Candan hastaneye kaldırıldı mı? Evet, edinilen son bilgilere göre 25 kiloya kadar düşen Candan, kalp ritminde bozulma ve organ yetmezliği riski nedeniyle yoğun bakıma alındı. Özellikle sosyal medyada "Nihal Candan öldü mü?" gibi asılsız iddialar dolaşırken, gerçek durum ailesi ve yakın çevresi tarafından paylaşıldı. Peki, Nihal Candan yoğun bakımda mı?

NİHAL CANDAN YOĞUN BAKIMDA MI?

Kasım 2023'te kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla kardeşi Bahar Candan'la birlikte tutuklanan Nihal Candan, cezaevinde kaldığı süre boyunca ciddi sağlık sorunları yaşamıştı. 29 kiloya kadar düşen Candan'a, Anoreksiya Nervoza teşhisi konmuş ve durumu giderek kötüleşmişti.

Ailesi ve avukatlarının yoğun çabaları sonucunda geçtiğimiz aylarda sağlık gerekçesiyle tahliye edilen Candan, hastanede tedavi altına alınmıştı. Ancak psikolojik olarak zorlu bir dönemden geçen genç kadın, tedaviye direnç göstermiş, moral bozukluğu ise hastalığın ilerlemesine neden olmuştu.

Nihal Candan yoğun bakımda mı?

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Aileye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Nihal Candan hastanede kaldığı süreçte iki kez kalbinin durması sonucu ölümle burun buruna geldi. Her iki durumda da sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesiyle hayata döndürülen Candan, dün gece yeniden fenalaştı.

Arkadaşlarının ziyareti sonrası rahatsızlanan genç fenomen, apar topar yoğun bakıma alındı. Şu an hastanede kritik gözetim altında tutulan Candan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Doktorlar, tedavi sürecinin hayati önem taşıdığını vurgularken, hastanın ruhsal olarak desteklenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Nihal Candan yoğun bakımda mı?

BAHAR CANDAN: "ABLAM ÖLMEK İSTİYOR"

Ablasının sağlık durumu hakkında sosyal medyada sık sık açıklamalar yapan Bahar Candan, geçtiğimiz günlerde yaptığı duygusal paylaşımda "Ablamın organları iflas etmiş. Tedaviyi reddediyor. Ölmek istiyor." sözleriyle yaşanan krizin boyutunu gözler önüne sermişti.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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