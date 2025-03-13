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Niğde mumya operasyonu olayı nedir?

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Niğde'nin Bor ilçesinde Hristiyan bir kişiye ait olduğu değerlendirilen erkek görünümlü mumyayı satmaya çalışan 6 şüpheli gözaltına alındı. Niğde'deki oalyın detayları merak ediliyor. Peki, Niğde mumya operasyonu olayı nedir? Detaylar haberimizde!

Niğde mumya operasyonu kapsamında yapılan aramada, Orta Çağ dönemine ait olduğu düşünülen tarihi eser ele geçirildi. Kültürel mirasın korunmasına yönelik yapılan bu operasyon, büyük yankı uyandırdı. Peki, Niğde mumya operasyonu nedir ve detayları nelerdir? İşte gelişmeler…

NİĞDE MUMYA OPERASYONU OLAYI NEDİR?

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan H.G.'nin ikametinde yapılan aramalarda, Orta Çağ dönemine ait ve Hristiyan bir kişiye ait olduğu değerlendirilen, erkek görünümlü mumya ele geçirildi.

H.G. ve gözaltına alınan diğer 5 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Niğde Valisi Cahit Çelik, operasyonların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Ülkemizin kültürel mirasının korunmasına yönelik özverili çalışmalarından dolayı Jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyor, başarılı operasyonları için kendilerini tebrik ediyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerine yer verdi.

Niğde mumya operasyonu olayı nedir?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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