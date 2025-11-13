Haberler

Niğde'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

Niğde'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı
Güncelleme:
Niğde-Kayseri karayolu Çamardı kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

OTOMOBİLLER KAVŞAKTA ÇARPIŞTI

Kaza, saat 18.30 sıralarında Niğde- Kayseri kara yolu Çamardı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Resul Üzümcü yönetimindeki 16 BCL 305 plakalı otomobil ili S.Y. kontrolündeki 51 AEC 600 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ CAN VERDİ, 6 YARALI

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda yolcu konumunda bulunan Kerim Üzümcü, Duran Üzümcü, Muhittin Üzümcü, Bayram Üzümcü, Sudenaz H., Güllü G., Cumali Ü., ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan sürücü Resul Üzümcü ile Kerim Üzümcü ve Duran Üzümcü, doktorları müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 6 yaralıdan Muhittin Üzümcü ve Bayram Üzümcü'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Yaşam
Haberler.com
Yorumlar

Seyit Adnan Diri:

Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun ailesine sabır versin

Tansu Umay:

Marko Apostolidis:

trde hala para ile ehliyet problemi çözülüyor... kör adama sağlam raporu veriliyor....

